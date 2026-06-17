Największy problem Crimson Desert zostanie naprawiony

We wspomnianym wywiadzie Powers przyznał:

Zacznę od stwierdzenia, które – mam nadzieję – nie jest kontrowersyjne: sztuka jest ogólnie rzecz biorąc subiektywna. Nie umniejsza to niczyich doświadczeń, a odmienne opinie wszystkich ludzi są ważne, niezależnie od tego, czy mowa o recenzji, czy o wrażeniach konsumenta. Ale to sprowadza się do sedna pytania: czy to oznacza, że całkowicie przebudowujemy tę historię i wyrzucamy to, co zbudowaliśmy, na rzecz innej opowieści niż ta, w którą ludzie pierwotnie grali? Nie. Czy to oznacza, że wkładamy większy wysiłek w utrzymanie ciągłości fabularnej i ulepszamy przerywniki filmowe, aby wyjaśnić elementy historii i zapewnić lepsze wprowadzenie do gry? Tak.

Wielu graczy niekoniecznie rozumiało motywacje bohatera w początkowych godzinach i miało wrażenie, że postacie pojawiają się bez zrozumienia, kim w ogóle są w tej opowieści. Możemy na to zaradzić, ale to nie zmieni doświadczeń tych, którzy już w grę grali.