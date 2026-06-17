Największy problem Crimson Desert zostanie naprawiony

Sposób, w jaki Pearl Abyss popremierowo wspiera Crimson Desert, u wielu deweloperów może budzić zazdrość. U społeczności z kolei budzi on potężną radość.
Sama produkcja natomiast cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Nawet pomimo kulejących kwestii fabularnych.
Crimson Desert czekają fabularne poprawki
Sami koreańscy twórcy również dostrzegają ten problem. Co więcej, nie zamierzają pozostawić go samemu sobie i zamiast tego już na początku tego miesiąca zapowiedzieli zmiany w sposobie, w jaki narracja Crimson Desert jest prowadzona. Z kolei Will Powers, dyrektor ds. marketingu i PR studia, w rozmowie z IGN przy okazji niedawnego Summer Game Fest, ujawnił, iż proponowane przez Pearl Abyss zmiany nie wpłyną negatywnie na doświadczenia dotychczasowych graczy. Będą one miały bowiem charakter dodatkowy, aczkolwiek mają wpłynąć na lepszą ciągłość opowieści oraz przynieść wyjaśnienia dla niektórych elementów historii.
We wspomnianym wywiadzie Powers przyznał:
Zacznę od stwierdzenia, które – mam nadzieję – nie jest kontrowersyjne: sztuka jest ogólnie rzecz biorąc subiektywna. Nie umniejsza to niczyich doświadczeń, a odmienne opinie wszystkich ludzi są ważne, niezależnie od tego, czy mowa o recenzji, czy o wrażeniach konsumenta. Ale to sprowadza się do sedna pytania: czy to oznacza, że całkowicie przebudowujemy tę historię i wyrzucamy to, co zbudowaliśmy, na rzecz innej opowieści niż ta, w którą ludzie pierwotnie grali? Nie. Czy to oznacza, że wkładamy większy wysiłek w utrzymanie ciągłości fabularnej i ulepszamy przerywniki filmowe, aby wyjaśnić elementy historii i zapewnić lepsze wprowadzenie do gry? Tak.
Wielu graczy niekoniecznie rozumiało motywacje bohatera w początkowych godzinach i miało wrażenie, że postacie pojawiają się bez zrozumienia, kim w ogóle są w tej opowieści. Możemy na to zaradzić, ale to nie zmieni doświadczeń tych, którzy już w grę grali.
GramTV przedstawia:
Jeżeli więc obawialiście się, że będziecie musieli zacząć zabawę od nowa, bo ominą was ważne kwestie, to spokojnie – nie zanosi się na to. Nadchodzące zmiany mają być natomiast ułatwieniem i uatrakcyjnieniem dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z Crimson Desert. Co jednak ważne, możliwe, że rozbudowane zostaną wątki Damiane i Oongki. W tej materii co prawda nic nie wydaje się jeszcze przesądzone, ale Pearl Abyss ma rozważać tę kwestię – szczególnie z uwagi na pojawiające się w sieci związane z tym narzekania.
Prowadziliśmy rozmowy na temat rozwinięcia historii dodatkowych postaci, a szczegóły są wciąż do ustalenia. Oczywiście jednak wszystko to leży na stole i mogę oficjalnie potwierdzić, że deweloperzy czytają opinie, które widzą w internecie. Gracze wyrażali chęć zobaczenia obszerniejszych historii pobocznych grywalnych postaci i zrozumienia, jak te osoby zaangażowały się w główny wątek fabularny – zapewnił Powers.
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