LEGO mogło ujawnić ważny fragment fabuły Avengers: Doomsday

Nowe zestawy LEGO inspirowane Avengers: Doomsday nie tylko pokazują kolejnych bohaterów filmu. Mogą również zdradzać jeden z kluczowych momentów nadchodzącej produkcji Marvel Studios.

Choć podczas tegorocznego San Diego Comic-Con Marvel zaprezentował pierwsze materiały z Avengers: Doomsday, wiele wskazuje na to, że część fabularnych szczegółów nieopatrznie ujawniło... LEGO. Producent klocków zaprezentował pięć zestawów opartych na filmie, a przedstawione na nich sceny mogą zdradzać, z kim przyjdzie zmierzyć się superbohaterom. X-Men kontra Sentinele i armia Dooma Największą uwagę zwraca zestaw przedstawiający starcie X-Men z Sentinelem dowodzonym przez Doktora Dooma. Sentinele to gigantyczne roboty stworzone z myślą o tropieniu i eliminowaniu mutantów. W komiksach od dekad należą do najbardziej rozpoznawalnych przeciwników X-Men, odpowiadając za jedne z najtragiczniejszych wydarzeń w historii mutantów.

Na ilustracjach widać, jak przeciwko potężnej maszynie stają między innymi Magneto, Nightcrawler, Mystique, Mr. Fantastic oraz Thor. Jeśli zestaw rzeczywiście odzwierciedla wydarzenia z filmu, może oznaczać, że Sentinele odegrają znacznie większą rolę, niż dotąd przypuszczano.

GramTV przedstawia:

To jednak nie jedyna scena sugerowana przez nowe zestawy. Inny z nich przedstawia walkę w Nowej Wieży Avengers, gdzie Doktor Doom mierzy się z Yeleną Belovą, Zimowym Żołnierzem, Human Torchem, Red Guardianem oraz niezwykle potężnym Sentrym. Z kolei kolejny zestaw sugeruje widowiskową sekwencję powietrzną. Cyclops pilotuje Quinjet, ścigany przez Doktora Dooma, podczas gdy do walki dołączają Kapitan Ameryka oraz The Thing. Niewykluczone, że będą to istotne fragmenty filmu. Na razie Marvel Studios nie potwierdziło, czy sceny przedstawione przez LEGO rzeczywiście odzwierciedlają przebieg fabuły. Premiera Avengers: Doomsday zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku. Do tego czasu podobnych wskazówek dotyczących filmu może pojawić się jeszcze więcej, zwłaszcza że zestawy LEGO już nieraz zdradzały istotne elementy fabuły największych kinowych widowisk.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









