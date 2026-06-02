To już oficjalne! Crimson Desert dostanie dodatek

Twórcy Crimson Desert powracają z kolejną porcją zapowiedzi. Gra mimo upływu czasu jest stale rozwijana i oficjalnie wiemy już, iż otrzyma to, na co fani liczyli od dawna.
O całej sprawie opowiedziano w nowej aktualizacji deweloperskiej. W niej pojawiło się kilka uwag co do nowości oraz… dodatku!
Crimson Desert dostanie wyczekiwane DLC
Jednym z problemów, na który zwracali uwagę gracze Crimson Desert, była fabuła. Deweloperzy też zdają sobie z tego zmianę i zapowiedzieli związane z tym prace. Według nich, wprowadzone zmiany mają sprawić, że opowieść będzie bardziej angażująca oraz spójna, a sama narracja ma dostać wzmocniony bieg. Ponadto pojawić się ma nowa zawartość skupiona wokół walki, a zmianie ma ulec system ponownej blokady – tak, by był bardziej naturalny. Przy tym wszystkim mamy też otrzymać lepsze nagrody. Ale to nie wszystko, bo Pearl Abyss pracuje nad funkcją cross-save, by można było przenosić swoje postępy między różnymi platformami. Do tego dochodzą ulepszenia Damiane’a i Oongki oraz poprawy handlu czy rolnictwa.
Jak zapewniają twórcy, wspomniane rzeczy będą wprowadzane między czerwcem a wrześniem:
Gra Crimson Desert zaszła tak daleko dzięki wsparciu i opiniom, którymi dzieliliście się z nami od momentu premiery. Poprzez tę Aktualizację Deweloperską chcielibyśmy raz jeszcze wyrazić naszą najgłębszą wdzięczność i przedstawić zapowiedź niektórych dodatkowych funkcji oraz zawartości, nad którymi nasz zespół obecnie pracuje.
Planujemy wprowadzać te aktualizacje stopniowo od czerwca do września. Przygotowujemy je tak, aby były satysfakcjonujące zarówno dla osób, które spędziły w Pywel wiele godzin, jak i dla tych, które dopiero rozpoczynają swoją podróż. Wasze opinie będą dla nas nadal ważnym punktem odniesienia w trakcie całego procesu tworzenia, dlatego prosimy o dalsze dzielenie się nimi z nami.
GramTV przedstawia:
Ale to jeszcze nic! Już w połowie maja koreańskie studio przyznało, iż rozważa różne opcje, w tym powstanie dodatku. Teraz jednak oficjalnie potwierdzono, że DLC do Crimson Desert nadchodzi. Niemniej to na razie wszystko, co wiemy, bo twórcy nie zdecydowali się, by uchylić nam choćby rąbka tajemnicy. Niemniej sam fakt, iż rozszerzenie nadchodzi, z pewnością ucieszy tych, którzy zdążyli już poznać Pywel wzdłóż i wszerz.
Nasze aktualizacje Pywel nie kończą się na zawartości i funkcjach wymienionych poniżej. Pracujemy również intensywnie nad nadchodzącym DLC do Crimson Desert i choć nie możemy jeszcze zdradzić szczegółów, przygotowujemy je jako znaczące rozszerzenie Waszej podróży. Więcej informacji przekażemy w przyszłości, więc bądźcie czujni – napisano w aktualizacji deweloperskiej.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!