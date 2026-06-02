To już oficjalne! Crimson Desert dostanie dodatek

Twórcy Crimson Desert powracają z kolejną porcją zapowiedzi. Gra mimo upływu czasu jest stale rozwijana i oficjalnie wiemy już, iż otrzyma to, na co fani liczyli od dawna.

O całej sprawie opowiedziano w nowej aktualizacji deweloperskiej. W niej pojawiło się kilka uwag co do nowości oraz… dodatku!

Crimson Desert dostanie wyczekiwane DLC

Jednym z problemów, na który zwracali uwagę gracze Crimson Desert, była fabuła. Deweloperzy też zdają sobie z tego zmianę i zapowiedzieli związane z tym prace. Według nich, wprowadzone zmiany mają sprawić, że opowieść będzie bardziej angażująca oraz spójna, a sama narracja ma dostać wzmocniony bieg. Ponadto pojawić się ma nowa zawartość skupiona wokół walki, a zmianie ma ulec system ponownej blokady – tak, by był bardziej naturalny. Przy tym wszystkim mamy też otrzymać lepsze nagrody. Ale to nie wszystko, bo Pearl Abyss pracuje nad funkcją cross-save, by można było przenosić swoje postępy między różnymi platformami. Do tego dochodzą ulepszenia Damiane’a i Oongki oraz poprawy handlu czy rolnictwa.