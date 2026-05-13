Pearl Abyss po sukcesie Crimson Desert idzie po więcej. Nowy hit AAA co 2-3 lata

Maciej Petryszyn
2026/05/13 20:20
Sukces Crimson Desert sprawia, że na Pearl Abyss patrzy się inaczej. Kolejny projekt koreańskiej ekipy z pewnością będzie obiektem sporego zainteresowania.

Wydawać by się mogło, że skoro CD dopiero się ukazało, Koreańczycy nie snują jeszcze żadnych dalekosiężnych planów. Nic bardziej mylnego.

Kolejna gra od Pearl Abyss co 2-3 lata

Okazuje się, że plany Pearl Abyss są naprawdę konkretne. Okazuje się, że twórcy Crimson Desert określili swój długoterminowy plan wydawniczy – w jego ramach studio ma co 2-3 lata wypuszczać na rynek kolejny duży tytuł. Wygląda więc na to, że po udanej premierze tegorocznego hitu ekipa zamierza pozostać w segmencie AAA na dłużej. Tymczasem dotychczas koreańska firma w kwestii źródeł dochodów polegała głównie na Black Desert Online – MMO, które trafiło na rynek 12 lat temu. Przypomnijmy, że początkowo Crimson Desert również miało być reprezentantem gatunku massively multiplayer online role-playing game i jednocześnie prequelem Blac Desert.

Wracając jednak do CD – tytuł ten potrzebował mniej niż miesiąc, a konkretnie 26 dni, by znaleźć ponad 5 milionów nabywców. Nic więc dziwnego, że w pierwszym kwartale 2026 roku Pearl Abyss osiągnęło przychody operacyjne na poziomie 328,5 miliarda wonów, czyli około 220,5 milionów dolarów. To oznacza wzrost rok do roku na poziomie 419,8% oraz więcej o 382,4% niż w poprzednim kwartale. Do tego wszystkiego dochodzą zyski operacyjne wynoszące 212,1 miliarda wonów i zysk netto 170 miliardów wonów – odpowiednio jest to 142,4 miliona dolarów oraz 114,2 miliona dolarów.

Jak nietrudno się domyślić, największą część przychodu wygenerowało Crimson Desert. To około 81% całkowitego przychodu firmy, nic więc dziwnego, że Koreańczycy zamierzają mocniej wejść w segment AAA. Szczególnie, że studio prognozuje, iż w całym tym roku zaliczy przychód na poziomie 879-975,4 miliarda wonów (590,5-655,2 miliona dolarów), z czego 644,1-734,8 miliardów wonów (432,5-493,6 miliona dolarów) ma pochodzić właśnie z Crimson Desert.

Źródło:https://twistedvoxel.com/pearl-abyss-plans-major-releases-every-2-3-years-as-crimson-desert-drives-record-results/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

