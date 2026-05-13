Pearl Abyss po sukcesie Crimson Desert idzie po więcej. Nowy hit AAA co 2-3 lata

Wydawać by się mogło, że skoro CD dopiero się ukazało, Koreańczycy nie snują jeszcze żadnych dalekosiężnych planów. Nic bardziej mylnego.

Kolejna gra od Pearl Abyss co 2-3 lata

Okazuje się, że plany Pearl Abyss są naprawdę konkretne. Okazuje się, że twórcy Crimson Desert określili swój długoterminowy plan wydawniczy – w jego ramach studio ma co 2-3 lata wypuszczać na rynek kolejny duży tytuł. Wygląda więc na to, że po udanej premierze tegorocznego hitu ekipa zamierza pozostać w segmencie AAA na dłużej. Tymczasem dotychczas koreańska firma w kwestii źródeł dochodów polegała głównie na Black Desert Online – MMO, które trafiło na rynek 12 lat temu. Przypomnijmy, że początkowo Crimson Desert również miało być reprezentantem gatunku massively multiplayer online role-playing game i jednocześnie prequelem Blac Desert.