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Bethesda ugięła się pod presją graczy. Fallout 76 dostał ważne zmiany

Maciej Petryszyn
2026/08/03 16:30
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Jakiś czas temu w ręce graczy trafiło Fallout 76: Plagi. Szumnie zapowiadana aktualizacja nie podbiła jednak serc graczy.

Teraz Bethesda stara się naprawić sytuację. Pomóc w tym ma nowa aktualizacja, która trafiła już do gry.

Fallout 76
Fallout 76

Bossowie plag zostali znerfieni

Na czym w ogóle polegają Plagi? Otóż od teraz w wielu dzikich obszarach Fallout 76 pojawiać się mogą właśnie tytułowe plagi. W praktyce będą to miejsca zajęte przez różne frakcje, w których będzie można się obłowić. I to jak! Na śmiałków, którzy zmierzą się z czekającym wyzwaniem, czekać będą nowe, 4-gwiazdkowe nagrody, w tym legendarne uzbrojenie i modyfikacje pancerzy. Jak nietrudno się domyślić, łatwo jednak nie będzie. Tak czy inaczej, w teorii brzmi to nieźle, ale w praktyce społeczność miała wiele zarzutów względem tego typu eventów. Jednym z nich była absurdalnie wysoka, zdaniem graczy, długość starć.

GramTV przedstawia:

W efekcie Bethesda zdecydowała się je skrócić. Od teraz bossowie będą posiadać zdecydowanie mniej punktów życia, dzięki czemu walka z nimi nie będzie polegać na powolnym “odskrobywaniu” kolejnych cząsteczek paska HP. Z jednej strony całość będzie można zamknąć dzięki temu szybciej, a z drugiej mniej doświadczeniu gracze będą mieli możliwość, by spróbować swoich sił. To o tyle ciekawe, że sami deweloperzy planowali Fallout 76: Plagi jako zawartość endgame’ową. Niemniej nacisk ze strony użytkowników najwyraźniej skłonił ich do zmiany filozofii i udostępnienia możliwych do zdobycia nagród także osobom na niższych poziomach.

To oczywiście tylko jedna ze zmian, których doczekało się Fallout 76. Ponadto zwiększono wypadanie amunicji czy gwarantowanych przedmiotów legendarnych, a także dodano możliwość całkowitego ukrycia Plag w interfejsie użytkownika, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany tą formą zabawy. Co na to gracze? Jak nietrudno się domyślić, jedni cieszą się z obniżenia poziomu trudności, drudzy zaś narzekają na pozbawienie gry wyzwań z uwagi na utyskiwania na internetowych forach.

Źródło:https://insider-gaming.com/fallout-76-changes-bethesda-please-players/

Tagi:

News
aktualizacja
Bethesda
Bethesda Softworks
Fallout 76
aktualizacja gry
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112