Bethesda ugięła się pod presją graczy. Fallout 76 dostał ważne zmiany

Teraz Bethesda stara się naprawić sytuację. Pomóc w tym ma nowa aktualizacja, która trafiła już do gry.

Bossowie plag zostali znerfieni

Na czym w ogóle polegają Plagi? Otóż od teraz w wielu dzikich obszarach Fallout 76 pojawiać się mogą właśnie tytułowe plagi. W praktyce będą to miejsca zajęte przez różne frakcje, w których będzie można się obłowić. I to jak! Na śmiałków, którzy zmierzą się z czekającym wyzwaniem, czekać będą nowe, 4-gwiazdkowe nagrody, w tym legendarne uzbrojenie i modyfikacje pancerzy. Jak nietrudno się domyślić, łatwo jednak nie będzie. Tak czy inaczej, w teorii brzmi to nieźle, ale w praktyce społeczność miała wiele zarzutów względem tego typu eventów. Jednym z nich była absurdalnie wysoka, zdaniem graczy, długość starć.