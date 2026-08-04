Escape from Tarkov wprowadza sezony i darmowy Battle Pass. Patch 1.1.0.0 to jedna z największych aktualizacji w historii gry

Kontrowersyjnie oceniana strzelanka z masą nowości.

Battlestate Games udostępniło aktualizację 1.1.0.0 do Escape from Tarkov, która wprowadza zupełnie nowy system sezonów. Debiut pierwszego sezonu o nazwie KORD BREACH przynosi sezonowe postacie, modyfikatory rozgrywki, darmowy Battle Pass oraz szereg nowych nagród i wyzwań. Escape from Tarkov – sezonowe postacie z resetem postępów Największą nowością są Seasonal Characters, czyli osobne postacie funkcjonujące na dedykowanych serwerach. Ich postępy są całkowicie niezależne od standardowych trybów PvP i PvE. Twórcy zapowiadają, że wraz z każdą dużą aktualizacją – mniej więcej co cztery do sześciu miesięcy – postępy sezonowych postaci będą resetowane, rozpoczynając nowy sezon z nowymi zasadami i wyzwaniami.

Każdy sezon wprowadza zestaw globalnych modyfikatorów, które obowiązują wszystkich graczy korzystających z sezonowych postaci. Mogą one zwiększać poziom trudności lub zmieniać wybrane elementy rozgrywki, a gracze nie mają możliwości ich wyłączenia. Dodatkowo podczas tworzenia postaci można wybrać osobiste modyfikatory, które pozwalają dostosować poziom wyzwania do własnych preferencji. Negatywne modyfikatory przyznają punkty, natomiast pozytywne je zużywają. Aby rozpocząć grę, końcowy bilans punktów musi wynosić co najmniej zero. Wraz z sezonem KORD BREACH pojawił się nowy łańcuch zadań, którego ukończenie pozwoli odblokować: nowe osiągnięcia,

dodatkowe zadania operacyjne,

oferty handlowe z cennymi przedmiotami,

możliwość zakupu nowej broni.

GramTV przedstawia:

Co istotne, odblokowane nagrody sezonowe pozostaną na koncie gracza na stałe i będą dostępne także w pozostałych trybach gry. Niewywalczone przed zakończeniem sezonu nagrody przepadną bezpowrotnie. Patch 1.1.0.0 wprowadza również bezpłatny Battle Pass. Postępy są współdzielone pomiędzy wszystkimi trybami gry – PvP Season, PvP Zone oraz PvE Zone. Aby odblokowywać kolejne poziomy przepustki, gracze muszą zdobywać i przekazywać dokumenty TerraGroup, które można znaleźć podczas rajdów, zdobyć za wykonywanie specjalnych zadań lub przejmować od operatorów Black Division. Nowością są także Classified Documents – specjalny rodzaj dokumentów, który może zastąpić dowolny inny wymagany przedmiot podczas odblokowywania nagród Battle Passa. Można je kupić za pośrednictwem Expansion Hub. Battlestate Games zapowiada, że każdy kolejny sezon będzie oferował własny zestaw zasad, modyfikatorów i nagród, aby regularnie odświeżać rozgrywkę. Studio rozważa również wprowadzenie głosowań społeczności, dzięki którym gracze mogliby wpływać na wybór globalnych modyfikatorów w przyszłych sezonach. Escape from Tarkov jest dostępne wyłącznie na PC. Całą listę zmian znajdziemy m.in. na Steamie. Escape from Tarkov zmienia system zadań pobocznych. Aktualizacja ułatwi rozwój postaci