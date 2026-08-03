Palworld otrzyma oficjalny spin-off MMO. Jest jednak jeden haczyk

Pojawiły się pierwsze informacje o projekcie.

Uniwersum Palworld wkrótce doczeka się kolejnej gry. Oficjalnie zapowiedziano Palworld Online – sieciowy spin-off MMORPG, który zaoferuje nową fabułę i rozgrywkę nastawioną na wspólną zabawę. Jest jednak pewien haczyk – tytuł trafi wyłącznie na urządzenia mobilne. Palworld Online zmierza na smartfony Za produkcję nie odpowiada bezpośrednio Pocketpair, lecz firma Garena, która zajmie się zarówno rozwojem, jak i wydaniem gry. Twórcy zapowiadają, że Palworld Online ma przenieść najważniejsze elementy oryginalnego hitu na urządzenia z systemami iOS i Android. Według oficjalnego opisu produkcja zachowa swobodę eksploracji, łapania stworzeń oraz elementy survivalowe znane z wersji PC, jednocześnie oferując całkowicie nową historię i rozbudowany świat MMO.

Palworld Online ma wprowadzić zupełnie nowe wątki fabularne oraz oryginalne lokacje, których nie było w podstawowej wersji gry. Całość została zaprojektowana jako produkcja MMO, pozwalająca graczom wspólnie eksplorować świat i rozwijać swoje postacie. Interfejs został przygotowany specjalnie z myślą o smartfonach. Gra zaoferuje uproszczone sterowanie dotykowe, a także opcjonalny system obsługi za pomocą jednego przycisku, który ma ułatwić zabawę na urządzeniach mobilnych.

GramTV przedstawia:

Prezes Pocketpair, Takuro Mizobe, przyznał, że wybór Gareny nie był przypadkowy. Według niego firma posiada duże doświadczenie w globalnym wydawaniu gier mobilnych, lokalizacji oraz prowadzeniu usług live-service. Dzięki temu deweloperzy liczą na dostarczenie graczom zupełnie nowego doświadczenia osadzonego w świecie Palworld. Co ciekawe, Palworld Online nie jest tym samym projektem, co zapowiedziane wcześniej Palworld Mobile, nad którym pracuje firma Krafton. Oznacza to, że w przyszłości na smartfonach pojawią się dwie różne gry osadzone w uniwersum Palworld. Premiera Palworld Online została zaplanowana jeszcze na 2026 rok, choć dokładna data wydania nie została na razie ujawniona. Twórcy Palworld naprawiają błędy bossów. Victor i Shadowbeak nie będą już znikać z walki