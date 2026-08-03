To najlepszy moment, by rozpocząć przygodę z Black Desert. Gra kosztuje mniej niż 5 zł i właśnie staje się bardziej przyjazna dla nowych graczy

Black Desert od lat uchodzi za jedno z najładniejszych i najbardziej rozbudowanych MMORPG na rynku. Teraz gra przechodzi dużą przebudowę, która ma ułatwić start nowym graczom. Na dodatek można ją kupić za symboliczną kwotę.

Jeśli od dawna zastanawialiście się nad rozpoczęciem przygody z Black Desert, trudno o lepszy moment. Produkcja studia Pearl Abyss, znanego również z tegorocznego hitu Crimson Desert, została przeceniona na Steamie do zaledwie 4,50 zł. Promocja potrwa do 13 sierpnia. Wielka przebudowa Black Desert. I wielka promocja Black Desert od miesięcy przechodzi szereg zmian, których celem jest uproszczenie rozgrywki i skrócenie drogi do endgame'u. Twórcy zapowiedzieli m.in. wprowadzenie limitu poziomu postaci, znaczne przyspieszenie zdobywania doświadczenia oraz ograniczenie czasochłonnego grindu. Według studia, przy grze przez około dwie godziny dziennie osiągnięcie maksymalnego poziomu ma zająć około dwóch miesięcy.

Równocześnie wystartowało wydarzenie HYPERBOOST, skierowane przede wszystkim do nowych i powracających graczy. Dzięki niemu rozwijanie postaci przebiega znacznie szybciej – zdobywane doświadczenie jest wielokrotnie wyższe, a po ukończeniu specjalnej ścieżki sezonowej można otrzymać kompletny zestaw bardzo mocnego wyposażenia, który pozwala bez większych problemów rozpocząć zabawę w endgame.

GramTV przedstawia:

Twórcy przygotowali również szereg zmian ułatwiających dalszy rozwój bohatera. Ulepszanie ekwipunku ma być prostsze i mniej frustrujące, gracze szybciej zdobędą materiały do stworzenia najlepszego uzbrojenia, a wykonywanie głównych zadań fabularnych będzie nagradzać stałymi bonusami do statystyk postaci. Wszystko po to, by ograniczyć żmudne przygotowania i szybciej pozwolić graczom cieszyć się najważniejszą zawartością gry. Warto przypomnieć, że Black Desert i Crimson Desert mają wspólne korzenie. Obie produkcje powstają w studiu Pearl Abyss, a początkowo Crimson Desert miało być nawet kolejnym rozszerzeniem uniwersum Black Desert, zanim przekształciło się w samodzielną grę RPG akcji. Biorąc pod uwagę ogrom planowanych zmian oraz obecną cenę wynoszącą zaledwie 4,50 zł, trudno znaleźć lepszy moment, by sprawdzić jedno z najpopularniejszych MMORPG ostatnich lat.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









