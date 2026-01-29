Największy filmowy hit Netflixa 2025 roku otrzyma wersję reżyserską. Widzowie zobaczą rozbudowaną edycję

Reżyser zapowiedział nową wersję swojego ubiegłorocznego hitu.

Guillermo del Toro potwierdził, że pracuje nad rozszerzoną wersją filmu Frankenstein. Reżyser zdradził tę informację podczas specjalnego pokazu Cronosa na festiwalu Sundance, gdzie wprost przyznał, że składa nową, pełniejszą odsłonę swojej najnowszej produkcji. Frankenstein otrzyma wersję reżyserską Rozszerzona wersja ma być ukłonem w stronę widzów, którzy chcą zobaczyć film bliższy pierwotnej wizji twórcy. Del Toro roboczo określa ją mianem wersji „ze wszystkimi szwami”, co sugeruje powrót do scen i wątków usuniętych na etapie montażu. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, gdzie i w jakiej formie trafi ona do odbiorców. Nie potwierdzono, czy zadebiutuje w kinie, na Netflixie, czy też na nośnikach fizycznych.

Obecnie dostępna wersja Frankensteina trwa 2 godziny i 32 minuty, jednak wiadomo, że do filmu nie trafiło co najmniej kilka sekwencji. Jedna z nich miała około siedmiu minut i została wycięta po sugestii Jamesa Camerona. Sam del Toro wielokrotnie wspominał także o innych fragmentach, które ostatecznie nie znalazły się w finalnym montażu. Wszystko wskazuje więc na to, że kompletna wersja może zbliżyć się długością do trzech godzin.

Film odniósł również znaczący sukces w sezonie nagród. Frankenstein zdobył dziewięć nominacji do Oscara, w tym w kategorii najlepszego filmu. Doceniono także role drugoplanowe, scenariusz adaptowany, kostiumy, charakteryzację, muzykę, zdjęcia, scenografię oraz dźwięk. Historia rozpoczyna się pośrodku arktycznego pustkowia, gdzie załoga duńskiego statku natyka się na zamarzniętego naukowca Victora Frankensteina (Oscar Isaac) i ścigającego go potwora (Jacob Elordi). Z tego mroźnego początku rodzi się historia opowiedziana w dwóch częściach, zarówno z perspektywy Victora, jak i jego monstrum, która podobnie jak w książce, układa się w narracyjny labirynt, gdzie otrzymujemy opowieść w opowieści. W obsadzie znaleźli się: Oscar Isaac jako dr Victor Frankenstein, Mia Goth jako Elizabeth oraz Jacob Elordi w roli Potwora. Dołączają do nich Ralph Ineson jako profesor Krempe, Christoph Waltz jako Harlander, a także Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Covery i Charles Dance. Frankenstein – recenzja filmu. Ten potwór żyje!

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.