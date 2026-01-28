Nie ma większego tanecznego hitu od filmu z 1987. Po niemal 40 latach doczeka się kontynuacji

Hollywood ma obsesję na punkcie znanych marek, które da się jeszcze przywrócić do łask.

Wytwórnia Lionsgate oficjalnie dała zielone światło kontynuacji kultowego Dirty Dancing, co doskonale wpisuje się w wyraźny trend powrotów do marek sprzed dekad – remake’ów, rebootów i sequeli, które mają przyciągnąć widzów nostalgią. Tym razem na ekranie ponownie zobaczymy Jennifer Grey, dziś 65-letnią aktorkę, która przed laty wcieliła się w postać Frances Houseman, główną bohaterkę filmu.

Dirty Dancing wraca po 40 latach. Będzie kontynuacja

Choć szczegóły fabuły owiane są tajemnicą, wiadomo już, że Grey ma odegrać w nowym filmie istotną rolę, a zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym roku. Z oczywistych względów nie pojawi się Patrick Swayze, którego bohater był jednym z filarów oryginału. Projekt pozostaje na razie bez reżysera. Scenariusz napisała Kim Rosenstock, znana z pracy przy serialach telewizyjnych.