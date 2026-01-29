Bloober Team aktualizuje tajemniczą witrynę. Fani widzą trop prowadzący do kultowego horroru

Po udanym remake’u Silent Hill 2 oraz dobrze przyjętym Cronos: The New Dawn, Bloober Team wyraźnie umocniło swoją pozycję wśród twórców horrorów. Najnowsza zapowiedź sugeruje, że to jeszcze nie koniec ich przygody z mrocznymi projektami, a kolejny tytuł może zostać ujawniony już 14 lutego. Odliczanie na tajemniczej stronie internetowej rozpoczęło się już z początkiem roku.

Walentynkowa data i zagadkowa strona. Nowy projekt Bloober Team rozpala spekulacje

Data ogłoszenia szybko przyciągnęła uwagę społeczności. Walentynki kojarzą się z kwiatami, a w szczególności z różami, co natychmiast uruchomiło falę domysłów. W sieci zaczęły pojawiać się głosy, że Bloober Team może pracować nad odświeżeniem Rule of Rose, kultowego horroru z 2006 roku. Choć studio nie potwierdziło żadnych szczegółów, internauci skrupulatnie analizują każdy element zwiastuna i strony internetowej związanej z zapowiedzią.