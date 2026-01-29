Zaloguj się lub Zarejestruj

Bloober Team aktualizuje tajemniczą witrynę. Fani widzą trop prowadzący do kultowego horroru

Patrycja Pietrowska
2026/01/29 08:15
Róże, wiersz i odliczanie.

Po udanym remake’u Silent Hill 2 oraz dobrze przyjętym Cronos: The New Dawn, Bloober Team wyraźnie umocniło swoją pozycję wśród twórców horrorów. Najnowsza zapowiedź sugeruje, że to jeszcze nie koniec ich przygody z mrocznymi projektami, a kolejny tytuł może zostać ujawniony już 14 lutego. Odliczanie na tajemniczej stronie internetowej rozpoczęło się już z początkiem roku.

Bloober Team
Bloober Team

Walentynkowa data i zagadkowa strona. Nowy projekt Bloober Team rozpala spekulacje

Data ogłoszenia szybko przyciągnęła uwagę społeczności. Walentynki kojarzą się z kwiatami, a w szczególności z różami, co natychmiast uruchomiło falę domysłów. W sieci zaczęły pojawiać się głosy, że Bloober Team może pracować nad odświeżeniem Rule of Rose, kultowego horroru z 2006 roku. Choć studio nie potwierdziło żadnych szczegółów, internauci skrupulatnie analizują każdy element zwiastuna i strony internetowej związanej z zapowiedzią.

Zaktualizowana witryna stała się źródłem kolejnych teorii. Jej adres zawiera pozornie losowy ciąg znaków, w którym fani doszukali się fragmentów słów „Rule” i „Rose”. Dodatkowo na stronie pojawił się wiersz autorstwa Williama Blake’a, zaczynający się od słów: „O Rose, thou art sick”. Utwór, utrzymany w mrocznym i niepokojącym tonie, idealnie wpisuje się w estetykę klasycznego survival horroru i jeszcze bardziej podsyca spekulacje.

Oryginalne Rule of Rose zapisało się w historii branży nie tylko klimatem, ale i kontrowersjami. Produkcja opowiadała historię Jennifer, młodej dziewczyny uwięzionej w surrealistycznym świecie rządzonym przez grupę dzieci. Tytuł wyróżniał się ponurą atmosferą i trudną tematyką.

Nic dziwnego, że ewentualny remake wzbudza tak duże emocje. Na ten moment pozostają one jednak wyłącznie w sferze domysłów. Bloober Team konsekwentnie milczy, a odpowiedzi na pytania fanów poznamy dopiero w dniu oficjalnej prezentacji.

