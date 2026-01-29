Arcydzieło science fiction otrzyma ekranizację. Słynny reżyser nakręcił film i szykuje premierę na festiwalach

Książka zadebiutowała raptem pięć lat temu, a już stała się wielkim hitem, który stanie się podstawą nowego filmu.

Taika Waititi obecnie zajmuje się kilkoma projektami, w tym filmem z Gwiezdnych wojen, o którym niedawno opowiedział. Inną produkcją, którą ma w planach na najbliższe lata jest ekranizacja bestsellerowej powieści Klara i słońce autorstwa Kazuo Ishiguro. Co ciekawe, film zadebiutuje jeszcze w tym roku, a Waititi planuje festiwalową premierę swojego dzieła. Klara i słońce – film zadebiutuje jeszcze w tym roku Waititi potwierdził, że rozmowy z Sony Pictures są już na zaawansowanym etapie i dotyczą nie tylko dystrybucji, lecz także ewentualnej obecności filmu na festiwalach.

To film, który na pewno pojawi się w tym roku. Jest już naprawdę blisko. Rozmawiamy z Sony o tym, kiedy i gdzie go pokazać. Myślimy też o festiwalach i podobnych sprawach. Klara i słońce to ekranizacja cenionej powieści laureata Nagrody Nobla. Jej bohaterką jest Klara, humanoidalny robot stworzony po to, by towarzyszyć ludziom. Trafia do rodziny, która zmaga się z samotnością, chorobą i emocjonalnym dystansem. W trakcie tej relacji Klara zaczyna rozumieć, czym jest miłość i poświęcenie, a futurystyczna opowieść stopniowo zamienia się w refleksję nad bardzo ludzkimi doświadczeniami.

Materiał źródłowy był szeroko chwalony za subtelność i emocjonalną głębię, dlatego projekt od początku budzi duże oczekiwania. Dla Waititiego to również szansa na powrót do tonu, który przyniósł mu największe uznanie, czyli połączenia ciepła, humoru i melancholii. Relacja Klary z nastoletnią Josie, zmagającą się z poważną chorobą, ma być jednocześnie delikatna i poruszająca, co wymaga precyzyjnego balansu między lekkością a dramatem. Fakt, że studio rozważa festiwalową premierę, może świadczyć o dużej wierze w artystyczny potencjał filmu. Jesienne festiwale często otwierają drogę do sezonu nagród, a Waititi ma już na koncie Oscara, co dodatkowo wzmacnia takie spekulacje. Pomóc może także obsada, w której znaleźli się między innymi Jenna Ortega oraz Amy Adams.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.