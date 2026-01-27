Zaloguj się lub Zarejestruj

Brytyjskie nagrody filmowe doceniają aktorów pominiętych w Oscarach. Jest też polski akcent

Jakub Piwoński
2026/01/27 17:40
0
0

Ogłoszono nominację do BAFTA.

Poznaliśmy nominacje do nagród BAFTA, czyli wyróżnień Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej, które co roku są jednym z najważniejszych barometrów w oscarowym wyścigu. Zwycięzcy w Londynie często wyznaczają kierunek dalszych rozstrzygnięć w Hollywood.

Jedna bitwa po drugiej
Jedna bitwa po drugiej

Nominacji do brytyjskich nagród filmowych

Najwięcej nominacji, co nikogo nie powinno dziwić, zdobyła w tym roku Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Polityczna satyra może liczyć aż na 14 nominacji, minimalnie wyprzedzając Grzeszników, którzy otrzymali 13 wskazań. Tuż za nimi uplasowały się Wielki Marty oraz Hamnet, oba tytuły z 11 nominacjami.

Warto odnotować kilka zaskoczeń aktorskich. Najgłośniejszym pominięciem jest brak nominacji dla Amy Madigan (Zniknięcia), uznawanej za jedną z głównych rywalek Teyany Taylor w oscarowym wyścigu. Jednocześnie BAFTA doceniła aktorów pominiętych przez Akademię – nominacje otrzymali m.in. Paul Mescal (Hamnet), O’Dessa A’zion (Wielki Marty) oraz Chase Infiniti (Jedna bitwa po drugiej).

Miłym akcentem z polskiej perspektywy jest nominacja Małgosi Turzańskiej w kategorii najlepszych kostiumów za Hamnet. Projektantka była już wcześniej wyróżniona za ten film nominacją do Oscara. Ceremonia wręczenia nagród BAFTA odbędzie się 22 lutego w Londynie.

Pełna lista nominacji (za Filmweb)

Najlepszy film

  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Wartość sentymentalna
  • Grzesznicy

Najlepszy brytyjski film

  • 28 lat później
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Szalejąc za facetem
  • Zgiń kochanie
  • H Is for Hawk
  • Hamnet
  • I Swear
  • Mr. Burton
  • Pillion
  • Steve

Najlepszy film nieanglojęzyczny

  • To był zwykły przypadek
  • Tajny agent
  • Wartość sentymentalna
  • Sirât
  • Głos Hind Rajab

Dokument

  • 2000 metrów do Andrijiwki
  • Apokalipsa w tropikach
  • Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy
  • Pan Nikt kontra Putin
  • Idealna sąsiadka

GramTV przedstawia:

Animacja

  • Elio
  • Mała Amelia
  • Zwierzogród 2

Film dla dzieci i rodziny

  • Arco
  • Boong
  • Lilo i Stich
  • Zwierzogród 2

Reżyseria

  • Yorgos Lanthimos – Bugonia
  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Josh Safdie
  • Paul Thomas Anderson
  • Joachim Trier
  • Ryan Coogler

Scenariusz oryginalny

  • I Swear
  • Wielki Marty
  • Tajny agent
  • Wartość sentymentalna
  • Grzesznicy

Najlepszy scenariusz adaptowany

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Pillion

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – Kopnęłabym cię, gdybym mogła
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Chase Infiniti – Jedna bitwa po drugiej
  • Renate Reinsve – Wartość sentymentalna
  • Emma Stone – Bugonia

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

  • Robert Aramayo – I Swear
  • Timothée Chalamet – Wielki Marty
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Grzesznicy
  • Jesse Plemons – Bugonia

Najlepsza aktorka drugoplanowa

  • Odessa A’zion – Wielki Marty
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Wartość sentymentalna
  • Wunmi Mosaku – Grzesznicy
  • Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
  • Teyana Taylor – Jedna bitwa po drugiej
  • Emily Watson – Hamnet

Najlepszy aktor drugoplanowy

  • Benicio del Toro – Jedna bitwa po drugiej
  • Sean Penn – Jedna bitwa po drugiej
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Peter Mullan – I Swear
  • Stellan Skarsgård – Wartość sentymentalna

Tagi:

Popkultura
film
kino
BAFTA
Paul Thomas Anderson
nagrody filmowe
Jedna bitwa po drugiej
Chase Infiniti
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112