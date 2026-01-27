Brytyjskie nagrody filmowe doceniają aktorów pominiętych w Oscarach. Jest też polski akcent

Poznaliśmy nominacje do nagród BAFTA, czyli wyróżnień Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej, które co roku są jednym z najważniejszych barometrów w oscarowym wyścigu. Zwycięzcy w Londynie często wyznaczają kierunek dalszych rozstrzygnięć w Hollywood.
Nominacji do brytyjskich nagród filmowych
Najwięcej nominacji, co nikogo nie powinno dziwić, zdobyła w tym roku Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Polityczna satyra może liczyć aż na 14 nominacji, minimalnie wyprzedzając Grzeszników, którzy otrzymali 13 wskazań. Tuż za nimi uplasowały się Wielki Marty oraz Hamnet, oba tytuły z 11 nominacjami.
Warto odnotować kilka zaskoczeń aktorskich. Najgłośniejszym pominięciem jest brak nominacji dla Amy Madigan (Zniknięcia), uznawanej za jedną z głównych rywalek Teyany Taylor w oscarowym wyścigu. Jednocześnie BAFTA doceniła aktorów pominiętych przez Akademię – nominacje otrzymali m.in. Paul Mescal (Hamnet), O’Dessa A’zion (Wielki Marty) oraz Chase Infiniti (Jedna bitwa po drugiej).
Miłym akcentem z polskiej perspektywy jest nominacja Małgosi Turzańskiej w kategorii najlepszych kostiumów za Hamnet. Projektantka była już wcześniej wyróżniona za ten film nominacją do Oscara. Ceremonia wręczenia nagród BAFTA odbędzie się 22 lutego w Londynie.
