Fallout do obejrzenia za darmo na YouTube. Amazon udostępnia swój wielki hit również w Polsce

Widzowie mogą już obejrzeć pierwsze odcinki.

Amazon zdecydował się na nietypowy ruch w promocji serialu Fallout. Zanim na Prime Video zadebiutuje finał drugiego sezonu, pierwszy sezon hitowej adaptacji kultowej serii gier można obejrzeć całkowicie za darmo na YouTube. Promocja obejmuje także Polskę i ma jasno jeden cel - przyciągnąć nowych widzów i podgrzać zainteresowanie serialem tuż przed zakończeniem drugiej serii. Fallout – pierwszy sezon serialu Amazona za darmo do obejrzenia na YouTubie Na oficjalnym kanale Prime Video Polska na YouTube udostępniono już dwa pierwsze odcinki Fallouta. Amazon zapowiedział, że kolejne epizody będą dodawane stopniowo, po dwa dziennie, aż do soboty, 31 stycznia. Cały pierwszy sezon będzie dostępny bez żadnych opłat do 12 lutego do godziny 8:59, więc chętni mogą już zaplanować swój seans. Warto dodać, że jest to wersja wyłącznie z polskimi napisami.

To dość odważna decyzja, biorąc pod uwagę skalę sukcesu produkcji. Fallout od momentu premiery stał się jednym z największych serialowych hitów Prime Video i przyciągnął zarówno fanów gier Bethesdy, jak i widzów, którzy wcześniej nie mieli z tym uniwersum żadnego kontaktu. Oddanie tak głośnego tytułu za darmo, nawet na ograniczony czas, jest rzadkością w przypadku platform streamingowych. Co ciekawe, Amazon stosuje różne strategie w zależności od regionu. W Hiszpanii cały pierwszy sezon trafił na YouTube od razu, natomiast w Polsce widzowie muszą poczekać na kolejne odcinki. Nie zmienia to jednak faktu, że do końca tygodnia będzie można obejrzeć całą historię bez potrzeby wykupienia abonamenty.

Serial Fallout opowiada o świecie zniszczonym przez nuklearną apokalipsę i losach Lucy, mieszkanki schronu przeciwatomowego, która po opuszczeniu bezpiecznego azylu musi zmierzyć się z brutalną rzeczywistością Pustkowia. Produkcja została bardzo ciepło przyjęta zarówno przez krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny i rekordowe wyniki oglądalności. Drugi sezon Fallouta jest dostępny na Prime Video, a wysokie zainteresowanie sprawiło, że Amazon zamówił już trzecią serię. Fallout – recenzja 6 odcinków drugiego sezonu. Upragniony powrót do New Vegas

