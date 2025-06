Największa kinowa porażka Disneya już zaraz na Disney+. Poznaliśmy datę premiery

Śnieżka to prawdopodobnie największa kinowa porażka Disneya. Film w Ameryce zarobił tylko 87,2 mln dolarów, zaś na pozostałych rynkach 118,3 mln dolarów, co dało globalnie 205,5 mln dolarów. Nie pokrywa więc to nawet oficjalnie podanego budżetu produkcji, który wyniósł 270 milionów dolarów. Jednak według niektórych źródeł Śnieżka kosztowała aż 350 milionów dolarów.

Reżyserem Śnieżki jest Marc Webb, twórca obu części Niesamowitego Spider-Mana. W obsadzie znaleźli się: Rachel Zegler, Gal Gadot, Ansu Kabia, Martin Klebba, Andrew Burnap, Patrick Page oraz Colin Michael Carmichael.