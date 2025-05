Disney+ z wielką niespodzianką w czerwcu. Platforma zaskakuje nie tylko nowym Predatorem

Disney+ przedstawił swoje propozycje na czerwiec. Jedną z najważniejszych nowości będzie Predator: Pogromca zabójców, czyli nowy film o słynnym kosmicznym łowcy, wyreżyserowany przez twórcę Prey i nadchodzącego Predator: Badlands. Oprócz tego w przyszłym miesiącu na platformie zadebiutuje Ironheart, czyli długo oczekiwany nowy serial Marvela, a także czwarty sezon The Bear. Największym zaskoczeniem czerwcowej oferty Disney+ z pewnością jest pojawienie się sześciu pierwszych części Mission: Impossible. Seria należy do Paramount Pictures i najwyraźniej wytwórnia podpisała umowę z Disney+, na mocy której filmy z Tomem Cruisem pojawią się już 1 czerwca w serwisie należącym do Myszki Miki. Pełną listę wraz z opisami i datami premier zobaczycie poniżej.

Predator: Pogromca zabójców – 6 czerwca

Oryginalny przygodowy film animowany, którego akcja rozgrywa się w uniwersum Predatora. To antologia składająca się z trzech opowieści o największych wojownikach w historii: skandynawskiej wojowniczce, która prowadzi swojego syna w wyprawie po krwawą zemstę; wojowniku ninja w feudalnej Japonii, który występuje przeciwko bratu w brutalnej walce o dziedzictwo; pilocie, który w czasie II wojny światowej bada pozaziemskie zagrożenie. Każdy z wojowników walczy we własnej sprawie, a jednocześnie musi się zmierzyć z zabójcą nad zabójcami – Predatorem.

W serialu Czarodzieje z Waverly Place: Nowy rozdział dorosły już Justin Russo próbuje prowadzić życie zwykłego śmiertelnika ze swoją rodziną – żoną Giadą i synami Romanem oraz Milo. Kiedy pewnego dnia jego siostra przyprowadza do domu nastoletnią Billie, która potrzebuje pomocy w okiełznaniu swoich mocy, Justin staje przed nie lada wyzwaniem – musi odświeżyć swoje magiczne moce, by zostać mentorem dziewczyny, pogodzić to z codziennymi obowiązkami męża i ojca oraz chronić przyszłość świata czarodziejów.

Ironheart – 25 czerwca (pierwsze trzy odcinki)

W Ironheart od Marvel Television, którego akcja rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, technologia przeciwstawi się magii za sprawą Riri Williams (Dominique Thorne) – utalentowanej młodej wynalazczyni o wielkich ambicjach, która powraca do rodzinnego domu w Chicago. Pochłonięta doskonaleniem swoich projektów zbroi i marzeniami o dokonaniu czegoś wiekopomnego, Riri spotyka na swojej drodze tajemniczego Parkera Robbinsa, znanego jako Hood. Trzyodcinkowa premiera 25 czerwca w Disney+.

The Bear (sezon 4) – 26 czerwca

W czwartym sezonie serialu stacji FX The Bear Carmen „Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard „Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) prą naprzód, zdeterminowani nie tylko, by przetrwać, ale także, by przenieść The Bear na wyższy poziom. Zespół nieustannie musi dostosowywać się i zmieniać, by pokonywać co rusz nowe, czające się za rogiem przeszkody. Dążenie do doskonałości nie polega wyłącznie na stawaniu się coraz lepszym – to także umiejętność podjęcia decyzji, czego warto się nadal trzymać, a co należy odpuścić. Serial wyprodukowany przez FX Productions.

Pozostałe premiery na Disney+ w czerwcu 2025: