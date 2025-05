Spektakularna klapa Disneya już za chwilę na VOD. Na streamingu będzie większym hitem niż w kinie?

Śnieżka to nie tylko jeden z najmniej udanych aktorskich remake’ów klasycznych bajek, ale również wielka finansowa klapa, która jeszcze długo będzie się odbijać Disneyowi. Powoli dobiega końca kinowa dystrybucja filmu i wytwórnia ogłosiła, że już wkrótce Śnieżka trafi do serwisów VOD. Film pojawi się na platformach już 13 maja. Widzowie będą mieli opcję wypożyczenia lub zakupu produkcji, w której znajdą się dodatkowe materiały, takie jak wpadki z planu, usunięte sceny, materiały zza kulis oraz pełnometrażowa wersja karaoke. Z kolei na 24 czerwca wyznaczono premierę na nośnikach fizycznych, w tym 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD.

Śnieżka z datą premiery na VOD

Oficjalnie Śnieżka kosztowała 270 milionów dolarów, ale ta kwota prawdopodobnie wyniosłą więcej i według różnych doniesień film mógł kosztować od 350 mln dolarów do nawet ponad 400 mln dolarów i to bez wliczania kosztów marketingu. W kinach na całym świecie produkcja zarobiła zaledwie 200,5 mln dolarów, a trzeba pamiętać, że nawet nie połowa z tej kwoty pójdzie do Disneya (z amerykańskich kin pochodzi zazwyczaj około 50% wpływów, zaś z pozostałych krajów około 40%).