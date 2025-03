To dlatego Disney potrzebuje kozła ofiarnego. Śnieżka kosztowała jeszcze więcej niż wszyscy myśleli

Aby Disney wyszedł ze Śnieżką na zero, film musiałby zarobić co najmniej 800 milionów dolarów. A to bez uwzględnienia kosztów promocji, które mogły wynieść od 100 do 200 mln dolarów. Produkcja fatalnie radzi sobie w kinach i istnieją obawy, że nie uda się nawet przebić 250 milionów dolarów globalnych wpływów. Przez to wszystko Śnieżka zapowiada się na jedną z największych klap w historii.

Reżyserem Śnieżki jest Marc Webb, twórca obu części Niesamowitego Spider-Mana. W obsadzie znaleźli się: Rachel Zegler, Gal Gadot, Ansu Kabia, Martin Klebba, Andrew Burnap, Patrick Page oraz Colin Michael Carmichael.