Yahya Abdul-Mateen II o graniu w filmach superbohaterskich. To „praca klauna”

Wielokrotnie słyszeliśmy krytyczne głosy dotyczące kina superbohaterskiego, zarówno od reżyserów, jak i aktorów. Rzadko jednak kiedy osoba, która bezpośrednio brała udział w jednym z takich projektów, podchodzi krytycznie do swojej pracy. Yahya Abdul-Mateen II szczerze przyznał, że granie w takich filmach jak Aquaman, to „praca klauna”.

Wszystko powinno polegać na dotarciu do prawdy. Ale czasami trzeba wiedzieć, w jakim filmie lub gatunku grasz. Produkcje w stylu „Aquamana”, to praca klauna. To nie jest film pokroju „Procesu Siódemki z Chicago”. Musisz sobie z tym poradzić.

Aby przetrwać [jako aktor] i robić to dobrze, musisz grać w tę grę, a następnie być przebiegłym, kiedy chcesz zaskoczyć publiczność, reżysera lub samego siebie. Nie spodziewałbym się zobaczyć elementów z dramatów Czechowa oraz Augusta Wilsona w Aquamanie.