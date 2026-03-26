Najnowszy kinowy hit science fiction otrzyma kontynuację? Tym razem to może nie być ekranizacja bestsellerowej książki

Nic dziwnego, że twórcy chcą zrobić kolejną część, patrząc na wysokie wyniki finansowe pierwszej części.

Filmowa adaptacja powieści Projekt Hail Mary może okazać się początkiem znacznie większej serii. Produkcja z Ryan Gosling w roli głównej nie tylko świetnie poradziła sobie w kinach, zarabiając w premierowy weekend ponad 80 milionów dolarów w Ameryce oraz ponad 60 mln dolarów na pozostałych rynkach, ale także otworzyła drogę do potencjalnej kontynuacji, choć na ten moment nic oficjalnie nie zostało jeszcze potwierdzone. Projekt Hail Mary – powstanie kontynuacja kinowego hitu science fiction? Historia ekranizacji zaczęła się jeszcze w pierwszych miesiącach pandemii. Gosling otrzymał manuskrypt powieści autorstwa Andy’ego Weira jeszcze przed jej publikacją i szybko zdecydował się zaangażować w projekt jako aktor i producent. W kolejnych miesiącach do zespołu dołączyli producenci i twórcy odpowiedzialni za realizację filmu, który ostatecznie trafił pod skrzydła Amazon MGM Studios po przejęciu MGM przez Amazona w 2022 roku.

Po sześciu latach od rozpoczęcia prac film zadebiutował w kinach z imponującym wynikiem. Już po kilku dniach od premiery globalne wpływy przekroczyły 150 milionów dolarów. Tak mocny start ma ogromne znaczenie dla Amazon MGM Studios, które stoi u progu dołączenia do grona największych hollywoodzkich wytwórni z pełną, międzynarodową dystrybucją. Sukces filmu może nie tylko wzmocnić pozycję studia, ale również przyciągnąć kolejnych twórców szukających stabilnego partnera w czasach zmian na rynku filmowym. Choć rozmowy o kontynuacji nie są obecnie prowadzone, osoby związane z projektem podkreślają, że taka możliwość istnieje. Kluczową rolę odgrywa tu sam autor powieści, który do tej pory nie tworzył kontynuacji swoich książek. Wiadomo jednak, że rozważa różne pomysły na kolejną część serii, choć żaden z nich nie jest jeszcze wystarczająco rozwinięty, by mógł stać się podstawą kolejnej historii.

Warto dodać, że film już teraz wyróżnia się na tle innych produkcji science fiction, które często mają problem z dotarciem do szerokiej publiczności. Tymczasem Projekt Hail Mary przyciągnął do kin bardzo zróżnicowaną widownię, w tym także rodziny, co znacząco wpłynęło na jego wyniki finansowe. Każda wielka franczyza zaczyna się od jednego, popularnego filmu. Ogromne zainteresowanie widzów Projektem Hail Mary oraz jego wyniki w kinach to spełnienie marzeń każdego studia filmowego, które chce stworzyć nową serię – podkreśla analityk rynku Paul Dergarabedian. Przyszłość marki pozostaje więc otwarta, ale wszystko wskazuje na to, że Amazon MGM może mieć w rękach jeden z najbardziej obiecujących nowych projektów science fiction ostatnich lat. Pytanie tylko, czy Projekt Hail Mary 2 będzie ekranizacją kolejnej książki Andy’ego Weira, czy też twórcy zdecydują się na stworzenie własnej historii, przy której autor powieści mógłby współpracować. Projekt Hail Mary – recenzja filmu. Najlepsi kumple we wszechświecie

