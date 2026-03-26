Najnowszy kinowy hit science fiction otrzyma kontynuację? Tym razem to może nie być ekranizacja bestsellerowej książki

Projekt Hail Mary – powstanie kontynuacja kinowego hitu science fiction?
Historia ekranizacji zaczęła się jeszcze w pierwszych miesiącach pandemii. Gosling otrzymał manuskrypt powieści autorstwa Andy’ego Weira jeszcze przed jej publikacją i szybko zdecydował się zaangażować w projekt jako aktor i producent. W kolejnych miesiącach do zespołu dołączyli producenci i twórcy odpowiedzialni za realizację filmu, który ostatecznie trafił pod skrzydła Amazon MGM Studios po przejęciu MGM przez Amazona w 2022 roku.
Po sześciu latach od rozpoczęcia prac film zadebiutował w kinach z imponującym wynikiem. Już po kilku dniach od premiery globalne wpływy przekroczyły 150 milionów dolarów. Tak mocny start ma ogromne znaczenie dla Amazon MGM Studios, które stoi u progu dołączenia do grona największych hollywoodzkich wytwórni z pełną, międzynarodową dystrybucją. Sukces filmu może nie tylko wzmocnić pozycję studia, ale również przyciągnąć kolejnych twórców szukających stabilnego partnera w czasach zmian na rynku filmowym.
Warto dodać, że film już teraz wyróżnia się na tle innych produkcji science fiction, które często mają problem z dotarciem do szerokiej publiczności. Tymczasem Projekt Hail Mary przyciągnął do kin bardzo zróżnicowaną widownię, w tym także rodziny, co znacząco wpłynęło na jego wyniki finansowe.
Każda wielka franczyza zaczyna się od jednego, popularnego filmu. Ogromne zainteresowanie widzów Projektem Hail Mary oraz jego wyniki w kinach to spełnienie marzeń każdego studia filmowego, które chce stworzyć nową serię – podkreśla analityk rynku Paul Dergarabedian.
Przyszłość marki pozostaje więc otwarta, ale wszystko wskazuje na to, że Amazon MGM może mieć w rękach jeden z najbardziej obiecujących nowych projektów science fiction ostatnich lat. Pytanie tylko, czy Projekt Hail Mary 2 będzie ekranizacją kolejnej książki Andy’ego Weira, czy też twórcy zdecydują się na stworzenie własnej historii, przy której autor powieści mógłby współpracować.
