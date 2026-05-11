Po 23 latach część fanów odkryło kosmiczny sekret. Dwie wielkie serie science fiction zostały połączone w zaskakujący sposób

Radosław Krajewski
2026/05/11 15:00
To mały easter egg dla fanów, ale tyle wystarczyło, aby fani obu seriali marzyli o pełnoprawnym crossoverze.

Miłośnicy science fiction ponownie zwrócili uwagę na jeden z najbardziej kultowych easter eggów w historii telewizji. Choć ukryty smaczek pojawił się na ekranie już 23 lata temu, wielu widzów dostrzegło go dopiero teraz, oglądając serial na większych ekranach.

Chodzi o miniserial Battlestar Galactica z 2003 roku. W jednej ze scen, dokładnie w 14 minucie i 44 sekundzie, gdy Laura Roslin czeka na rozmowę z lekarzem, nad Capricą przelatuje statek doskonale znany fanom Firefly. To frachtowiec klasy Firefly, czyli Serenity i jednostki podobne do tej, którą dowodził Malcolm Reynolds.

Jeden z użytkowników serwisu Reddit zapytał, czy rzeczywiście dostrzegł statek z Firefly, czy może jedynie dopatruje się podobieństwa. Szybko otrzymał potwierdzenie od innych fanów, którzy od lat wiedzieli o tym drobnym, ale niezwykle efektownym easter eggu.

Za efekty specjalne w obu produkcjach odpowiadało studio Zoic Studios, dlatego twórcy mogli pozwolić sobie na tego typu zabawę z fanami. Co ciekawe, to nie jedyny przypadek małego crossoveru obu uniwersum science fiction. W pierwszym odcinku Firefly można dostrzec wahadłowiec cesarza znany z Battlestar Galactica.

Na tym jednak nie koniec. Fani wskazują również na inne powiązania pomiędzy popularnymi seriami. W otwierającej scenie Firefly widoczna jest wieżyczka oznaczona logo Weiland-Yutani, korporacji znanej z serii Obcy. Z kolei żołnierze Sojuszu mieli walczyć na Klendatu, planecie dobrze znanej z filmu Żołnierze kosmosu. Wszystko to tworzy swoiste popkulturowe „multiversum” złożone z ponownie wykorzystywanych modeli i ukrytych odniesień.

Odkrycie tego easter egga zyskało dodatkowy rozgłos, gdyż świat Firefly ma wkrótce powrócić. Trwają prace nad serialem animowanym, którego akcja zostanie osadzona pomiędzy oryginalną serią z 2002 roku a filmem Serenity z 2005 roku.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/23-years-later-sci-fi-fans-spot-the-legendary-easter-egg-that-created-an-incredible-shared-universe/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

