Doczekaliśmy się pierwszego w tym roku hitu science fiction w kinach. Nowość rozbiła bank i zaliczyła rekordowe otwarcie

Nowe widowisko science fiction z Ryanem Goslingiem w roli głównej okazało się ogromnym sukcesem kasowym. Jeszcze wczoraj informowaliśmy o rekordowym dniu otwarcia w 2026 roku. Teraz potwierdzono, że wysokie zainteresowanie widzów zostało utrzymane na resztę dni weekendu i ostatecznie Projekt Hail Mary zarobił na otwarcie 80,5 mln dolarów w amerykańskich kinach. Tym samym notując najlepszy premierowy weekend w tym roku, a także rekord w historii studia Amazon MGM Studios.

Projekt Hail Mary z najwyższym wynikiem otwarcia w 2026 roku

Film pobił dotychczasowy najwyższy wynik wynik Amazon MGM Studios, należący do Creeda 3, który w 2023 roku otworzył się kwotą 58 mln dolarów, a także przebił tegoroczny rezultat Krzyku 7, który wyniósł 63 mln dolarów. Media podają również, że to drugie najwyższe otwarcie dla filmu niefranczyzowego i tylko Oppenheimer okazał się lepszy z wynikiem 82,4 miliona dolarów. Co istotne, prognozy przed weekendem zakładały około 65 mln dolarów, jednak bardzo dobre recenzje i pozytywny odbiór widzów znacząco podbiły sprzedaż biletów.