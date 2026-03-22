Doczekaliśmy się pierwszego w tym roku hitu science fiction w kinach. Nowość rozbiła bank i zaliczyła rekordowe otwarcie

Przedpremierowe prognozy zostały znacząco przebite
Nowe widowisko science fiction z Ryanem Goslingiem w roli głównej okazało się ogromnym sukcesem kasowym. Jeszcze wczoraj informowaliśmy o rekordowym dniu otwarcia w 2026 roku.Teraz potwierdzono, że wysokie zainteresowanie widzów zostało utrzymane na resztę dni weekendu i ostatecznie Projekt Hail Mary zarobił na otwarcie 80,5 mln dolarów w amerykańskich kinach. Tym samym notując najlepszy premierowy weekend w tym roku, a także rekord w historii studia Amazon MGM Studios.
Film pobił dotychczasowy najwyższy wynik wynik Amazon MGM Studios, należący do Creeda 3, który w 2023 roku otworzył się kwotą 58 mln dolarów, a także przebił tegoroczny rezultat Krzyku 7, który wyniósł 63 mln dolarów. Media podają również, że to drugie najwyższe otwarcie dla filmu niefranczyzowego i tylko Oppenheimer okazał się lepszy z wynikiem 82,4 miliona dolarów. Co istotne, prognozy przed weekendem zakładały około 65 mln dolarów, jednak bardzo dobre recenzje i pozytywny odbiór widzów znacząco podbiły sprzedaż biletów.
Na rynkach międzynarodowych produkcja dorzuciła 60,4 mln dolarów. Przełożyło się to na globalne otwarcie na poziomie 140,9 mln dolarów. Produkcja z Goslingiem zajęła pierwsze miejsce w ponad 60 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii czy Australii.
Szczególnie imponujące są dane z kin premium. Format IMAX wygenerował aż 30,3 mln dolarów na całym świecie, co stanowi najlepszy wynik otwarcia dla filmu spoza istniejącej franczyzy w historii tego formatu. W samej Ameryce IMAX przyniósł 16,4 mln dolarów.
To film stworzony pod doświadczenie dużego ekranu. Wyniki pokazują, jak ważne jest dalsze inwestowanie w rozwój takich sal. Produkcje o skali wydarzenia przypominają widzom, czym kino różni się od domowej rozrywki – skomentował Shawn Robbins z Fandango.
Głęboko wierzymy w Hail Mary i widać, że widzowie również. To, co obserwujemy w kinach, energia, oceny po seansach i marketing szeptany, jest dokładnie tym, czego oczekiwaliśmy po tym filmie – powiedział Kevin Wilson z Amazon MGM.
GramTV przedstawia:
Produkcja oparta jest na bestsellerowej powieści Andy Weir, autora Marsjanina. Budżet filmu wyniósł około 200 mln dolarów, a dodatkowe dziesiątki milionów przeznaczono na marketing. Za reżyserię odpowiada duet Phil Lord i Christopher Miller, znany z takich hitów jak 21 Jump Street czy Lego: Przygoda
Film może pochwalić się znakomitymi ocenami. W serwisie Rotten Tomatoes osiągnął 95% pozytywnych recenzji, a widzowie przyznali mu ocenę A w badaniu CinemaScore.
To pierwszy duży hit Amazon MGM. Kluczem do sukcesu jest balans między science fiction a ludzkimi emocjami. Marsjanin miał podobne serce i tutaj to również działa – ocenił analityk David A. Gross.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!