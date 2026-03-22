Zaloguj się lub Zarejestruj

Doczekaliśmy się pierwszego w tym roku hitu science fiction w kinach. Nowość rozbiła bank i zaliczyła rekordowe otwarcie

Radosław Krajewski
2026/03/22 16:50
0
0

Przedpremierowe prognozy zostały znacząco przebite

Nowe widowisko science fiction z Ryanem Goslingiem w roli głównej okazało się ogromnym sukcesem kasowym. Jeszcze wczoraj informowaliśmy o rekordowym dniu otwarcia w 2026 roku. Teraz potwierdzono, że wysokie zainteresowanie widzów zostało utrzymane na resztę dni weekendu i ostatecznie Projekt Hail Mary zarobił na otwarcie 80,5 mln dolarów w amerykańskich kinach. Tym samym notując najlepszy premierowy weekend w tym roku, a także rekord w historii studia Amazon MGM Studios.

Projekt Hail Mary z najwyższym wynikiem otwarcia w 2026 roku

Film pobił dotychczasowy najwyższy wynik wynik Amazon MGM Studios, należący do Creeda 3, który w 2023 roku otworzył się kwotą 58 mln dolarów, a także przebił tegoroczny rezultat Krzyku 7, który wyniósł 63 mln dolarów. Media podają również, że to drugie najwyższe otwarcie dla filmu niefranczyzowego i tylko Oppenheimer okazał się lepszy z wynikiem 82,4 miliona dolarów. Co istotne, prognozy przed weekendem zakładały około 65 mln dolarów, jednak bardzo dobre recenzje i pozytywny odbiór widzów znacząco podbiły sprzedaż biletów.

Na rynkach międzynarodowych produkcja dorzuciła 60,4 mln dolarów. Przełożyło się to na globalne otwarcie na poziomie 140,9 mln dolarów. Produkcja z Goslingiem zajęła pierwsze miejsce w ponad 60 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii czy Australii.

Szczególnie imponujące są dane z kin premium. Format IMAX wygenerował aż 30,3 mln dolarów na całym świecie, co stanowi najlepszy wynik otwarcia dla filmu spoza istniejącej franczyzy w historii tego formatu. W samej Ameryce IMAX przyniósł 16,4 mln dolarów.

To film stworzony pod doświadczenie dużego ekranu. Wyniki pokazują, jak ważne jest dalsze inwestowanie w rozwój takich sal. Produkcje o skali wydarzenia przypominają widzom, czym kino różni się od domowej rozrywki – skomentował Shawn Robbins z Fandango.

Głęboko wierzymy w Hail Mary i widać, że widzowie również. To, co obserwujemy w kinach, energia, oceny po seansach i marketing szeptany, jest dokładnie tym, czego oczekiwaliśmy po tym filmie – powiedział Kevin Wilson z Amazon MGM.

GramTV przedstawia:

Produkcja oparta jest na bestsellerowej powieści Andy Weir, autora Marsjanina. Budżet filmu wyniósł około 200 mln dolarów, a dodatkowe dziesiątki milionów przeznaczono na marketing. Za reżyserię odpowiada duet Phil Lord i Christopher Miller, znany z takich hitów jak 21 Jump Street czy Lego: Przygoda

Film może pochwalić się znakomitymi ocenami. W serwisie Rotten Tomatoes osiągnął 95% pozytywnych recenzji, a widzowie przyznali mu ocenę A w badaniu CinemaScore.

To pierwszy duży hit Amazon MGM. Kluczem do sukcesu jest balans między science fiction a ludzkimi emocjami. Marsjanin miał podobne serce i tutaj to również działa – ocenił analityk David A. Gross.

Źródło:https://deadline.com/2026/03/box-office-project-hail-mary-ready-or-not-2-1236761181/

Tagi:

Popkultura
film
kino
wyniki finansowe
rekord
Amazon
ekranizacja
Ryan Gosling
box office
Phil Lord
Christopher Miller
Amazon MGM Studios
Projekt Hail Mary
Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112