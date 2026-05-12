Kontynuacja arcydzieła science fiction od Netflixa po pięciu latach doczekała się nowej aktualizacji. Poznaliśmy zarys fabuły filmu

Radosław Krajewski
2026/05/12 08:00
Fani długo musieli czekać na jakiekolwiek nowe informacje o tym projecie.

Fani jednej z najlepiej ocenianych animacji science fiction dostępnych na Netflixie wreszcie doczekali się konkretnych informacji dotyczących kontynuacji. Po kilku latach ciszy pojawiły się nowe szczegóły sequela filmu Mitchellowie kontra maszyny, który zadebiutował w 2021 roku i szybko zdobył uznanie widzów oraz krytyków.

Mitchellowie kontra maszyny
Pierwsza część opowiadała o rodzinie Mitchellów, która musiała uratować Ziemię przed buntem robotów. Produkcja została doceniona za świetny humor, dynamiczną animację i emocjonalną historię o rodzinnych relacjach. Choć o kontynuacji mówiło się już w czasie premiery pierwszego filmu, a projekt oficjalnie potwierdzono w 2025 roku, przez długi czas brakowało nowych informacji.

Według serwisu What’s On Netflix roboczy tytuł sequela to The Mitchells vs. the Mitchells. Poznaliśmy również krótki opis fabuły.

W pierwszym filmie Mitchellowie, dość zwyczajna amerykańska rodzina, walczyli z apokalipsą robotów. W kontynuacji staną twarzą w twarz z czymś jeszcze dziwniejszym i bardziej niebezpiecznym… samymi sobą.

Taki zarys historii zapowiada wyjątkowo interesujący rozwój wydarzeń. W pierwszej części bohaterowie musieli uporać się z własnymi problemami i nauczyć się współpracy, dlatego nowy przeciwnik w postaci ich samych może oznaczać zarówno spotkanie z alternatywnymi wersjami rodziny, jak i opowieść osadzoną w multiwersum.

Jeśli rzeczywiście twórcy pójdą w tym kierunku, projekt znajduje się w dobrych rękach. W gronie producentów wykonawczych ponownie znajdują się Phil Lord oraz Christopher Miller, czyli duet odpowiedzialny również za serię Spider-Man Uniwersum i jej kontynuacje.

Kontynuacja filmu Mitchellowie kontra maszyny to tylko jedna z wielu animowanych produkcji przygotowywanych przez Netflix. W 2026 roku na platformie mają zadebiutować między innymi I Am Frankelda, mroczna animacja poklatkowa fantasy, Steps, opowiadające o złych przyrodnich siostrach Kopciuszka, oraz Ray Gunn, retrofuturystyczna historia detektywistyczna od Brada Birda, twórcy Iniemamocnych.

Produkcja pełnometrażowej animacji to proces trwający wiele lat, dlatego na premierę The Mitchells vs. the Mitchells trzeba będzie jeszcze sporo poczekać. Jeżeli jednak sequel zachowa kreatywność, humor i znakomitą oprawę wizualną pierwowzoru, długi czas oczekiwania z pewnością okaże się tego warty.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/sequel-to-netflixs-animated-sci-fi-masterpiece-finally-gets-an-update-after-5-years/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

