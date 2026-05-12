Amazon potwierdza serial na podstawie bestsellera fantasy. Prime Video zyska kolejną mocną produkcję

Platforma rozwija swoją bogatą ofertę seriali na podstawie popularnych światów fantasy.

Fourth Wing. Czwarte skrzydło, pierwszy tom niezwykle popularnej serii Empyrean autorstwa Rebecca Yarros, oficjalnie doczeka się serialowej adaptacji. Prime Video dało zielone światło dla produkcji, która ma szansę stać się jednym z największych fantasy w ofercie platformy obok Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy. Foto: Leila Illustrations Fourth Wing. Czwarte skrzydło – Amazon potwierdził pracę nad serialem Za realizację odpowiada Amazon MGM Studios we współpracy z firmą Outlier Society należącą do Michaela B. Jordana. Projekt pozostawał w fazie rozwoju przez około dwa i pół roku. Niedawno B. Jordan złożył fanom literackiego pierwowzoru obietnicę, że serial nie postawi na oczywiste wybory obsadowe.

Powieść Fourth Wing ukazała się w 2023 roku nakładem Entangled Publishing i błyskawicznie stała się bestsellerem. Książka zdobyła ogromną popularność dzięki entuzjastycznym opiniom czytelników oraz viralowemu sukcesowi na BookToku, czyli literackiej społeczności działającej w TikToku. Kolejne tomy, Iron Flame oraz Onyx Storm, również natychmiast trafiły na listy bestsellerów. Cała saga ma liczyć pięć książek. Fabuła skupia się na Violet Sorrengail, której marzenie o spokojnym życiu zostaje przekreślone, gdy jej matka, wojskowa generał, zmusza ją do wstąpienia do Basgiath War College. Tam bohaterka musi walczyć o przetrwanie i rywalizować z setkami kandydatów marzących o tym, by zostać jeźdźcami smoków.

Prawa do ekranizacji Amazon MGM Studios kupiło w 2023 roku, rozpoczynając współpracę z Outlier Society. Początkowo funkcję showrunnerki powierzono Moira Walley-Beckett, znanej z seriali Breaking Bad i Ania, nie Anna. Twórczyni opuściła jednak projekt w ubiegłym roku. We wrześniu 2025 roku jej miejsce zajęła Meredith Averill, współtwórczyni Locke & Key. Averill pełni również rolę producentki wykonawczej. Wśród pozostałych producentów znaleźli się Michael B. Jordan i Elizabeth Raposo z Outlier Society, Rebecca Yarros, a także Jonathan Nolan, Lisa Joy oraz Athena Wickham z Kilter Films. Nad projektem pracują również Liz Pelletier i Sherryl Clark z Premeditated, siostrzanej firmy Entangled Publishing, a Stefano Agosto z Outlier Society objął stanowisko współproducenta wykonawczego. Obecnie nie ujawniono daty premiery serialu. Nie znamy również nazwiska reżysera oraz scenarzysty nowej produkcji fantasy od Amazona.

