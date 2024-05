Najnowsza edycja Call Of Duty jednak trafi do Xbox Game Pass? Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, Microsoft zmienił zdanie

Losy premiery nowego Call Of Duty ważą się od kilu tygodni. Do tej pory nie było pewności, czy gra powinna trafić do Xbox Game Pass w dniu premiery. Microsoft w końcu podjął decyzję?

Jak donosi The Wall Stree Journal , Microsoft planuje wypuścić tegoroczne Call of Duty w ramach subskrypcji Xbox Game Pass. Do tej pory nie było pełnego porozumienia co do tego posunięcia. Microsoft i Xbox zastanawiały się, czy pojawienie się Call of Duty w usłudze, nie wpłynie negatywnie na sprzedaż premierowego tytułu.

Jednak z drugiej strony, to właśnie do Call of Duty należy zazwyczaj korona najlepiej sprzedającej się gry roku. Jak do tej pory jedynym wyjątkiem był poprzedni rok, kiedy to Hogwarts Legacy rządziło na rynku. Nic więc dziwnego, że nawet najwięksi spece branżowi mieli zagwozdkę w ocenie, jaki wpływ na sprzedaż będzie miało wrzucenie Call of Duty do Game Passa.

Call of Duty wciąż pozostaje jedną z najbardziej niezawodnych marek, która wciąż sprzedaje się w milionach egzemplarzy każdego roku. Włączenie go do usługi Microsoftu zmniejszy przychody ze sprzedaży, ale niewątpliwie pomoże też zwiększyć liczbę rejestracji w Game Pass.