Xbox Game Pass wkrótce z Call of Duty? Microsoft ma szykować duże ogłoszenie

Henderson informuje, że Call of Duty: Black Ops Gulf War ma zostać zapowiedziane przed Summer Game Fest, które zaplanowano na 7 czerwca 2024 roku. Insider dodaje, że w trakcie pokazu gracze mogą spodziewać się m.in. prezentacji fragmentu jednej z misji z kampanii fabularnej. Szczegóły na temat trybu sieciowego i Zombie mają natomiast zostać przedstawione w sierpniu. Sama gra ma z kolei zadebiutować w październiku 2024 roku.

To jednak nie koniec informacji, które powinny zainteresować fanów popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek. Henderson dodaje bowiem – powołując się na własne źródła – że Microsoft szykuje się do dodania starszych gier Activision Blizzard do biblioteki Xbox Game Pass. Zdaniem insidera zapowiedź Call of Duty: Black Ops Gulf War może nie być jedynym ogłoszeniem związanym z marką Call of Duty, które usłyszymy w czerwcu.