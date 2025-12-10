Festiwal Sportowy Steam. Gry sportowe na PC taniej nawet o 90%

Na platformie Steam wystartował kolejny event, który pozwala zaoszczędzić na grach przeznaczonych na komputery osobiste. Tym razem jest to Festiwal Sportowy Steam. To oznacza, że zainteresowani mogą uzupełnić cyfrowe biblioteki o sportowe tytuły w niższych cenach.

Gry sportowe taniej na Steamie. Wyprzedaż gier na PC