Zaloguj się lub Zarejestruj

Festiwal Sportowy Steam. Gry sportowe na PC taniej nawet o 90%

Patrycja Pietrowska
2025/12/10 14:30
0
0

Wyprzedaż sportowych gier na Steamie.

Na platformie Steam wystartował kolejny event, który pozwala zaoszczędzić na grach przeznaczonych na komputery osobiste. Tym razem jest to Festiwal Sportowy Steam. To oznacza, że zainteresowani mogą uzupełnić cyfrowe biblioteki o sportowe tytuły w niższych cenach.

Festiwal Sportowy Steam
Festiwal Sportowy Steam

Gry sportowe taniej na Steamie. Wyprzedaż gier na PC

Zarządzajcie drużyną, trenujcie na wielki turniej albo po prostu grajcie: oto tydzień w całości poświęcony sportowi.

GramTV przedstawia:

Festiwal Sportowy Steam już wystartował. Podczas wyprzedaży gracze mogą zaoszczędzić nawet 90% na tytułach przeznaczonych na PC. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu. Wyprzedaż potrwa do 15 grudnia 2025 roku.

Tagi:

Steam
promocja
oferta
cyfrowa dystrybucja
promocje
gry na PC
okazja
gry sportowe
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112