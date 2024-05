Xbox Game Pass jednak bez Call of Duty? Mówi się też o kolejnych podwyżkach cen

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Microsoft postanowił zamknąć cztery studia należące do Bethesdy. Okazuje się jednak, że to nie koniec niepokojących wiadomości związanych z amerykańską firmą. W sieci pojawiły się bowiem nieoficjalne doniesienia na temat planów producenta konsol Xbox. Wygląda na to, że obecność nowych odsłon Call of Duty w usłudze Xbox Game Pass wciąż nie jest przesądzona.

Microsoft wciąż zastanawia się nad dodaniem nowych gier z serii Call of Duty do Xbox Game Pass

Tom Warren z redakcji The Verge opublikował artykuł, w którym podzielił się kilkoma interesującymi informacjami na temat planów Microsoftu. Według dziennikarza w amerykańskiej firmie wciąż trwa „wewnętrzna debata” na temat umieszczenia nowych odsłon Call of Duty w Xbox Game Pass. Gigant z Redmond obawia się bowiem, że udostępnienie gier w usłudze wpłynie negatywnie na przychody generowane przez wspomnianą serię dla Activision Blizzard.