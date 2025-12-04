Najlepszy nowy serial Netflixa to idealne przypomnienie 25-letniej kultowej dystopii

Netflix zaprezentował niedawno kolejną oryginalny serial. Bitwa samurajów – produkcja, która szybko zdobyła status jednego z najlepiej ocenianych tytułów sezonu. Serialem zachwyca się sam Hideo Kojima. Co ciekawe, jej forma i brutalna konwencja natychmiast przypominają widzom 25-letnie kultowe dzieło japońskiego kina: Battle Royale.

Bitwa samurajów przypomina Battle Royale

Bitwa samurajów dostępna na platformie to adaptacja powieści i mangi Shogo Imamury. Serial opowiada o turnieju Kodoku – śmiertelnej grze, w której samurajowie, ninja i roninowie z późnej ery feudalnej Japonii muszą pokonać trasę z Kioto do Tokio, zabijając po drodze innych uczestników i zbierając ich drewniane zawieszki. Zwycięzca zgarnia skrzynię złota, a rozgrywkę śledzą bogate elity, które traktują ją jak okrutny spektakl. Głównym bohaterem jest były mistrz szermierki Shujiro Sagi, który wraca do walki, by zdobyć nagrodę i ratować rodzinę dotkniętą epidemią cholery.