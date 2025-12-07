Gra Ghoula w serialowym Fallout, ale nie tknął gry. Powód może zaskoczyć

Premiera drugiego sezonu serialu Fallout zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią powracają dyskusje o tym, jak aktorzy przygotowują się do swoich ról. Jedna z gwiazd produkcji – Walton Goggins, odtwórca Ghoula – zaskoczył fanów stwierdzeniem, że nigdy nie sięgnął po gry z tej serii. I jak twierdzi, ma ku temu bardzo konkretny powód.

Walton Goggins nie gra w Fallouta, ale gra w jego adaptacji

Choć dla wielu widzów naturalnym punktem odniesienia byłyby gry Bethesdy, Goggins uważa, że w jego przypadku mogłoby to zaszkodzić procesowi twórczemu. Aktor podkreśla, że unika wchodzenia w świat gier, bo nie chce spojrzeć na swoją postać jak na „awatar na ekranie”, lecz jako na realnego człowieka funkcjonującego w postapokaliptycznej rzeczywistości. Jak sam mówi, potrzebuje zachować pełną imersję w serialowy świat, a nie w cyfrowy pierwowzór.