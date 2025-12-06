34 lata temu zakończyła się pewna era w uniwersum Star Trek. To jedno z najlepszych pożegnań w kinie science fiction

Warto podkreślić, że za sprawą tego filmu mamy do czynienia z pożegnaniem. Wojna o pokój była również ostatnim filmem z udziałem pełnej, klasycznej obsady znanej jeszcze z serialu z lat 60. — ikonicznej ekipy, która stworzyła fundamenty całej marki. To właśnie tutaj po raz ostatni na jednym ekranie pojawili się Shatner jako Kirk, Nimoy jako Spock i Kelley jako McCoy i inni. Po tej części pałeczkę przejęła już załoga Następnego pokolenia, a do ról Kirka i Spocka wrócono dopiero w XXI wieku w rebootach J.J. Abramsa, lecz grali ich już inni aktorzy.

Film nakręcił Nicholas Meyer, który odpowiada także za jeden z najlepszych filmów serii – kultowy Gniew Khana z 1982 roku. Pod względem wyników Star Trek VI poradził sobie solidnie: przy budżecie ok. 27 mln dolarów film zgarnął ponad 74 mln w USA i ok. 97 mln na świecie. Choć nie był kasowym gigantem, dla wielu fanów stanowi jedno z najlepszych pożegnań w historii kina science fiction — godne zakończenie epoki pierwszego Star Treka i ostatni raz, gdy legendy Enterprise wspólnie poprowadziły swoją gwiezdną misję.