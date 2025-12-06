34 lata temu zakończyła się pewna era w uniwersum Star Trek. To jedno z najlepszych pożegnań w kinie science fiction

Na początku grudnia 1991 premierę miał szósty pełnometrażowy film z uniwersum Star Trek. Fani przez lata przywykli to pewnego modelu opowiadania tej gwiezdnej historii. Głównym jego wyznacznikiem była statek kosmiczny i jego załoga. W przypadku filmu Star Trek VI: Wojna o pokój mamy do czynienia z końcem pewnej ery.
Ostatni Star Trek ze "starą gwardią" i ostatnia misja Kirka
Film rozpoczyna się dramatycznym wydarzeniem: po eksplozji księżyca Praxis Imperium Klingonów staje na krawędzi upadku. Jest zmuszone do szukania pokoju z Federacją. Wkrótce jednak ginie kanclerz Gorkon, a za jego morderstwo oskarżeni zostają kapitan James T. Kirk (William Shatner) oraz dr Leonard McCoy (DeForest Kelley). Obaj trafiają na lodową asteroidę-więzienie Rura Penthe, podczas gdy Spock (Leonard Nimoy) wraz z załogą Enterprise próbuje udowodnić ich niewinność i ujawnia spisek, który może zniszczyć szansę na pokój.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!