Najbogatsi muzycy świata 2026. Gwiazdy zarabiają miliardy nie tylko na muzyce

Koncerty i płyty to dziś tylko część ich biznesu – reszta dzieje się poza sceną.

Niedawno informowaliśmy o tym, że Dr. Dre oficjalnie został uznany miliarderem, według Forbes. Tak bogatych muzyków jest w tej branży więcej. Współczesny przemysł muzyczny wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Dziś największe fortuny w branży powstają nie tylko dzięki hitom i trasom koncertowym, ale przede wszystkim dzięki inwestycjom, markom i prawom do muzyki. Najbogatsi artyści świata coraz częściej działają jak przedsiębiorcy, budując rozbudowane imperia biznesowe. Gwiazdy zarabiają miliardy nie tylko na muzyce Rmf24.pl zwrócił uwagę na coś, co raczej nikogo nie powinno dziwić, ukazując to jednak w szerszym kontekście. Na szczycie zestawienia ponownie znalazł się Jay-Z, którego majątek szacowany jest na około 2,5 miliarda dolarów. Kluczową rolę w jego finansowym sukcesie odgrywają nie tylko nagrania, ale także działalność biznesowa – od wytwórni Roc Nation po inwestycje w branży technologicznej i alkoholowej. To przykład artysty, który dawno wyszedł poza ramy samej muzyki.

Wśród najbogatszych nie mogło zabraknąć Taylor Swift, obecnie najzamożniejszej kobiety w branży. Jej majątek, szacowany na około 1,6 miliarda dolarów, to efekt rekordowych tras koncertowych oraz skutecznego zarządzania własnym katalogiem muzycznym. Artystka konsekwentnie buduje swoją pozycję, wykorzystując zarówno popularność, jak i kontrolę nad prawami do twórczości. Niedawno pisaliśmy o wielkim sukcesie jej albumu.

Silną pozycję utrzymuje również Rihanna, która udowadnia, że współczesna gwiazda może równie skutecznie działać w biznesie. Jej marki kosmetyczne i modowe osiągają miliardowe wyceny, co przekłada się na majątek szacowany na ponad miliard dolarów. W jej przypadku muzyka stała się tylko jednym z elementów znacznie większego przedsięwzięcia. W zestawieniu nie brakuje także legend sceny. Paul McCartney od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce dzięki prawom do utworów i działalności wydawniczej. Obok niego znajdują się m.in. Madonna oraz Bruce Springsteen, których wieloletnia kariera wciąż przekłada się na ogromne przychody. Do grona najbogatszych należą również artyści, którzy szczególnie skutecznie połączyli muzykę z biznesem. Beyoncé (artystka i żona Jay-Z) rozwija własne projekty modowe i zarządza katalogiem muzycznym, a wypominany już Dr. Dre wciąż czerpie zyski m.in. z marki Beats oraz tantiem. To pokazuje, że w dzisiejszej branży muzycznej największe pieniądze zarabia się poza sceną.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










