Zaloguj się lub Zarejestruj

Dr. Dre zostaje miliarderem. Oficjalnie

Jakub Piwoński
2026/03/11 11:30
0
0

Bo o tym, że stał się posiadaczem wielkiego majątku, wiadomo już od jakiegoś czasu. Teraz ranking Forbes został jednak zaktualizowany.

Prawie dwanaście lat po tym, jak sam ogłosił się „pierwszym miliarderem hip-hopu”, Dr. Dre oficjalnie dołączył do grona najbogatszych ludzi świata. Według listy Forbes Billionaires 2026 jego majątek przekroczył próg miliarda dolarów.

Dr. Dre
Dr. Dre

Dr. Dre w rankingu Forbes

Andre Romelle Young, znany jako Dr. Dre, to ikona hip-hopu, producent muzyczny i przedsiębiorca. Karierę zaczynał w latach 80. w grupie N.W.A., a później współpracował z gwiazdami takimi jak Snoop Dogg, Eminem czy 50 Cent. Jego największy sukces biznesowy to sprzedaż firmy Beats by Dre w 2014 roku firmie Apple za 3 miliardy dolarów, co w dużej mierze odpowiada za jego majątek. Dzięki temu Dre nie tylko zyskał ogromną fortunę, ale również umocnił swoją pozycję jako wpływowy gracz w branży muzycznej i technologicznej.

GramTV przedstawia:

Dre zajmuje 3332. miejsce na liście najbogatszych ludzi świata, dzieląc je m.in. z Jaredem Kushnerem i Rihanną. Jest jednym z zaledwie sześciu muzyków w historii, którzy przekroczyli miliard dolarów netto, obok takich gwiazd jak Beyoncé, Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen i Rihanna. To pokazuje, że tylko nieliczni artyści potrafią połączyć sukces artystyczny z tak imponującym dorobkiem finansowym.

Forbes to prestiżowy ranking pokazujący majątki najbogatszych ludzi na świecie. Na jego szczycie jest Elon Musk. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa – w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy codziennie powstał co najmniej jeden nowy miliarder, głównie dzięki wzrostom wartości spółek technologicznych i inwestycjom powiązanym z AI. Dr. Dre dołącza więc do elitarnego grona, które łączy muzykę z biznesową fortuną, stając się symbolem sukcesu na styku kultury i technologii.

Źródło:https://variety.com/2026/music/news/dr-dre-finally-a-billionaire-forbes-1236683558/

Tagi:

Muzyka
muzyka
Forbes
hip hop
Dr. Dre
miliarderzy
rap
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112