Dr. Dre zostaje miliarderem. Oficjalnie

Bo o tym, że stał się posiadaczem wielkiego majątku, wiadomo już od jakiegoś czasu. Teraz ranking Forbes został jednak zaktualizowany.

Prawie dwanaście lat po tym, jak sam ogłosił się „pierwszym miliarderem hip-hopu”, Dr. Dre oficjalnie dołączył do grona najbogatszych ludzi świata. Według listy Forbes Billionaires 2026 jego majątek przekroczył próg miliarda dolarów.

Dr. Dre w rankingu Forbes

Andre Romelle Young, znany jako Dr. Dre, to ikona hip-hopu, producent muzyczny i przedsiębiorca. Karierę zaczynał w latach 80. w grupie N.W.A., a później współpracował z gwiazdami takimi jak Snoop Dogg, Eminem czy 50 Cent. Jego największy sukces biznesowy to sprzedaż firmy Beats by Dre w 2014 roku firmie Apple za 3 miliardy dolarów, co w dużej mierze odpowiada za jego majątek. Dzięki temu Dre nie tylko zyskał ogromną fortunę, ale również umocnił swoją pozycję jako wpływowy gracz w branży muzycznej i technologicznej.