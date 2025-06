Jay-Z i Beyonce razem na scenie po raz pierwszy od siedmiu lat. Zobaczcie nagranie z koncertu

Był to pierwszy raz od 2018 roku, kiedy para wystąpiła razem. W tamtym czasie odbywała się ich wspólna trasa “On The Run II”. W trakcie wieczoru Beyonce i Jay-Z wykonali wspólnie hit “Crazy In Love” oraz utwór Jay-Z “N***** In Paris”. W tym drugim, gwiazda rapu całkowicie zastąpiła wersy swojego byłego współpracownika, Kanye Westa, m.in. zmieniając linijkę “Just might let you meet Ye” na “Just might let you meet me”, wyraźnie dystansując się od kontrowersyjnego artysty. Po zakończeniu utworu Jay-Z opuścił scenę, a Beyonce kontynuowała występ utworami “Drunk In Love” i “Partition”.

Kilka dni wcześniej, podczas koncertu w tym samym miejscu, Beyonce zaskoczyła fanów po raz pierwszy zapraszając na scenę Miley Cyrus, z którą wspólnie wykonała ich duet “II Most Wanted”. Beyonce powiedziała wówczas ze sceny: