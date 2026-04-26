Król Popu stał się królem box office. Takiego startu nie miał żaden film biograficzny

Michael zgodnie z przewidywaniami stał się ogromnym hitem. Produkcja opowiadająca historię Michael Jackson zadebiutowała z wynikiem 97 milionów dolarów w USA i aż 217 milionów globalnie w pierwszy weekend. To najlepszy start w historii dla filmu biograficznego, który przebił dotychczasowy rekord należący do Straight Outta Compton. Wynik jest też znacznie lepszy od otwarcia Bohemian Rhapsody, które z czasem urosło do ponad 900 milionów dolarów na świecie.

Michael – hit mimo krytyki i kontrowersji

Co ciekawe, sukces filmu nie idzie w parze z opiniami krytyków. Produkcja zebrała zaledwie 38% pozytywnych recenzji, ale widzowie mają zupełnie inne zdanie. W tym samym serwisie film notuje aż 97% pozytywnych not. To właśnie reakcje widzów napędzają frekwencję i sprawiają, że Michael już teraz wyrasta na jeden z największych hitów roku.