Król Popu stał się królem box office. Takiego startu nie miał żaden film biograficzny

Jakub Piwoński
2026/04/26 19:30
Biografia Michaela Jacksona zalicza historyczne otwarcie — mimo chłodnych recenzji.

Michael zgodnie z przewidywaniami stał się ogromnym hitem. Produkcja opowiadająca historię Michael Jackson zadebiutowała z wynikiem 97 milionów dolarów w USA i aż 217 milionów globalnie w pierwszy weekend. To najlepszy start w historii dla filmu biograficznego, który przebił dotychczasowy rekord należący do Straight Outta Compton. Wynik jest też znacznie lepszy od otwarcia Bohemian Rhapsody, które z czasem urosło do ponad 900 milionów dolarów na świecie.

Michael – hit mimo krytyki i kontrowersji

Co ciekawe, sukces filmu nie idzie w parze z opiniami krytyków. Produkcja zebrała zaledwie 38% pozytywnych recenzji, ale widzowie mają zupełnie inne zdanie. W tym samym serwisie film notuje aż 97% pozytywnych not. To właśnie reakcje widzów napędzają frekwencję i sprawiają, że Michael już teraz wyrasta na jeden z największych hitów roku.

Za reżyserię odpowiada Antoine Fuqua, a w główną rolę wcielił się Jaafar Jackson — prywatnie bratanek Michaela Jacksona. Film skupia się na drodze artysty od czasów Jackson 5 aż do momentu, gdy stał się globalną ikoną. Warto jednak zaznaczyć, że produkcja pomija najbardziej kontrowersyjne wątki z życia gwiazdy, co było jednym z głównych zarzutów krytyków.

Budżet filmu wyniósł około 200 milionów dolarów, co czyni go jednym z najdroższych biopiców w historii. Już teraz jednak widać, że inwestycja się opłaca — studio Lionsgate liczy na wynik przekraczający 700 milionów dolarów. Jeśli ten scenariusz się sprawdzi, Michael może nie tylko zapisać się w historii jako największy biograficzny hit, ale też doczekać się kolejnych części opowiadających dalsze losy Króla Popu. Czy jednak zostanie w nich rzucone światło na kontrowersje narosłe wokół artysty? Inni artyści i producenci będą o tym wkrótce decydować.

Źródło:https://variety.com/2026/film/box-office/michael-box-office-opening-weekend-record-1236730805/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




