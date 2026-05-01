Co łączyło Michaela Jacksona z Jeffreyem Epsteinem? Kontrowersje wokół artysty wracają ze zdwojoną siłą

W sieci ponownie rozgorzała dyskusja wokół relacji między Michaelem Jacksonem a Jeffreyem Epsteinem. Powodem są materiały ujawnione w aktach Epsteina, które zawierają zdjęcia oraz fragmenty zeznań świadków. Sprawa wraca na nagłówki w momencie, gdy postać Jacksona ponownie znajduje się w centrum uwagi — za sprawą filmu biograficznego opowiadającego o początkach jego kariery.

Co łączyło Michaela Jacksona z Jeffreyem Epsteinem?

Wśród ujawnionych materiałów znalazło się zdjęcie przedstawiające Jacksona i Epsteina wykonane w posiadłości tego drugiego na Florydzie. Fotografia krąży w sieci od 2024 roku i regularnie wraca do debaty publicznej. Były ochroniarz artysty, Matt Fiddes, przekonywał, że spotkanie było przypadkowe i miało związek z oglądaniem nieruchomości, a sam Jackson nie znał Epsteina. W dokumentach pojawiają się także zeznania świadków, według których Jackson miał przebywać w domu Epsteina. Jedna z osób potwierdziła spotkanie, ale nie wskazała na żadne niewłaściwe zachowania ze strony artysty.