Co łączyło Michaela Jacksona z Jeffreyem Epsteinem? Kontrowersje wokół artysty wracają ze zdwojoną siłą

Jakub Piwoński
2026/05/01 16:30
Dzieje się to na fali popularności filmu biograficznego Michael.

W sieci ponownie rozgorzała dyskusja wokół relacji między Michaelem Jacksonem a Jeffreyem Epsteinem. Powodem są materiały ujawnione w aktach Epsteina, które zawierają zdjęcia oraz fragmenty zeznań świadków. Sprawa wraca na nagłówki w momencie, gdy postać Jacksona ponownie znajduje się w centrum uwagi — za sprawą filmu biograficznego opowiadającego o początkach jego kariery.

Co łączyło Michaela Jacksona z Jeffreyem Epsteinem?

Wśród ujawnionych materiałów znalazło się zdjęcie przedstawiające Jacksona i Epsteina wykonane w posiadłości tego drugiego na Florydzie. Fotografia krąży w sieci od 2024 roku i regularnie wraca do debaty publicznej. Były ochroniarz artysty, Matt Fiddes, przekonywał, że spotkanie było przypadkowe i miało związek z oglądaniem nieruchomości, a sam Jackson nie znał Epsteina. W dokumentach pojawiają się także zeznania świadków, według których Jackson miał przebywać w domu Epsteina. Jedna z osób potwierdziła spotkanie, ale nie wskazała na żadne niewłaściwe zachowania ze strony artysty.

Jednocześnie temat ponownie łączy się z ogromnymi kontrowersjami wokół dokumentu Leaving Neverland. Produkcja od momentu premiery wywołuje skrajne reakcje — od uznania za ważny głos w dyskusji po zdecydowane odrzucenie przez część fanów. Miał premierę w 2019, ale nie jest już dostępny na HBO Max ze względu na kontrowersje. Film, opowiadający o zarzutach wobec Jacksona, regularnie wraca do debaty publicznej przy każdej nowej publikacji materiałów czy informacji związanych z artystą. Każda kolejna wzmianka ponownie dzieli opinię publiczną i przypomina, jak silne emocje budzi ten temat do dziś.

Warto podkreślić, że jak dotąd Michael Jackson nie został oskarżony o żadne przestępstwa związane z Jeffreyem Epsteinem. Jego nazwisko pojawia się jednak w kontaktach finansisty, obok wielu innych znanych postaci ze świata polityki i show-biznesu. Dokumenty nie dają jednoznacznych odpowiedzi, ale po raz kolejny pokazują, jak skomplikowana i pełna znaków zapytania pozostaje historia powiązań Epsteina z osobami ze świata celebrytów. I jak niejednoznaczna jest postać samego Jacksona.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/michael-jackson-jeffrey-epstein-photos-leaving-neverland-1236734561/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




