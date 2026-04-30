Dave Grohl wspomina Nirvanę: „To było coś zupełnie innego - w najlepszym i najgorszym znaczeniu”

Dave Grohl opowiedział czym było dla niego obcowanie z zespołem Nirvana.

W najnowszym odcinku podcastu Broken Record, Dave Grohl wrócił wspomnieniami do czasów działalności Nirvana oraz trudnego okresu po śmierci Kurta Cobaina. Muzyk przyznał, że doświadczenie związane z zespołem było czymś wyjątkowym, czego trudno opisać słowami.

To dziwne uczucie bać się grać piosenki. Przez długi czas bałem się nawet usiąść za perkusją i zagrać początek “Smells Like Teen Spirit”’. To wydawało się wręcz zakazane”.

W osobnej rozmowie dla Apple Music, Grohl przyznał, że po śmierci Cobaina jego relacja z muzyką całkowicie się zmieniła. Podkreślił, że nagrywając pierwsze utwory samodzielnie w studiu, szukał przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. Muzyk ujawnił także, że przez długi czas nie był w stanie wracać do repertuaru Nirvany:

Krist ma ogromne serce i niesamowicie błyskotliwy umysł. Patrzy na świat zupełnie inaczej niż ktokolwiek, kogo spotkałeś. Jest artystą i pisarzem. Nie zmienił się ani trochę od dnia, w którym go poznałem. To, co przeżyliśmy razem w Nirvanie, na zawsze będzie nas łączyć. Nadal jesteśmy bliskimi przyjaciółmi i za każdym razem, gdy go widzę, to niezwykłe uczucie.

Doświadczenie Nirvany było… nawet nie wiem, jak to nazwać. To było po prostu coś zupełnie innego – w najlepszym i najgorszym znaczeniu. Kiedy przechodzi się przez coś takiego z niewielką grupą ludzi, pozostaje się z nimi związanym na zawsze. Wszyscy, którzy tam byli, jesteśmy jedną wielką rodziną i naprawdę się kochamy. Kiedy Nirvana się skończyła, wiedziałem… Na początku było mi bardzo trudno przez to przejść. Potem zrozumiałem, że muzyka jest tym, co pomoże mi to przetrwać.

Jak dodał, sporadyczne wspólne występy z Novoselicem i gitarzystą Patem Smearem przywołują wyjątkowe brzmienie, którego nie da się odtworzyć nigdzie indziej. Grohl nie krył również podziwu dla talentu Cobaina jako autora piosenek:

Kurt był jednym z największych autorów piosenek wszech czasów. To było nieuniknione, że jego utwory zostaną uznane za jedne z najlepszych w historii.

Przełomowy singiel Nirvany, Smells Like Teen Spirit, wydany na albumie Nevermind, stał się jednym z najważniejszych utworów lat 90., otwierając erę grunge i czyniąc z zespołu jeden z najpopularniejszych rockowych składów na świecie. W 2014 roku Nirvana została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Podczas uroczystości w nowojorskim Barclays Center pozostali członkowie zespołu wystąpili z gościnnym udziałem takich artystek jak St. Vincent, Lorde, Kim Gordon i Joan Jett.