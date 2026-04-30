Pamiętacie kultowy opening Pokemonów? Matt Dusk zrobił z tego jazzowy uwtór

Kanadyjski wokalista jazzowy Matt Dusk po raz kolejny udowodnił, że klasyczny swing i popkulturowe inspiracje mogą iść w parze. Tym razem zaaranżował kultowy opening z Pokemonów.

Artysta zaprezentował nową interpretację legendarnego motywu przewodniego anime Pokemon, nagrywając utwór Pokemon Theme 60's Version, czyli jazzową wersję jednego z najbardziej rozpoznawalnych openingów w historii telewizji animowanej. Utwór utrzymany jest w stylistyce lat 60., z wyraźnie słyszalnym big-bandowym brzmieniem, miękką sekcją dętą i charakterystycznym, eleganckim wokalem Duska. Dusk wykonał jazzowy opening Pokemonów W nowej aranżacji dynamiczna, dziecięca energia oryginalnej piosenki została zastąpiona atmosferą rodem z klubów jazzowych Nowego Jorku i Las Vegas. Zamiast gitarowego popu pojawia się fortepian, kontrabas i subtelna perkusja, a całość przypomina bardziej utwór wykonywany przy stolikach z lampką wina niż muzykę kojarzoną z serialem o trenerach kieszonkowych potworów. Dla wielu fanów jest to zaskakujące, ale bardzo udane połączenie nostalgii z muzyczną dojrzałością.

Matt Dusk od lat znany jest z tego, że potrafi nadawać nowy charakter znanym melodiom. W swojej twórczości konsekwentnie łączy tradycyjny jazz, swing i współczesną estetykę popową. Urodzony w Toronto artysta rozpoczął muzyczną drogę już jako dziecko, śpiewając w chórach i kształcąc się pod okiem wybitnych nauczycieli. Jego kariera nabrała tempa na początku XXI wieku, kiedy zaczął nagrywać albumy inspirowane twórczością takich ikon jak Frank Sinatra czy Tony Bennett. W dorobku Duska znajdują się cenione płyty, takie jak Two Shots, Back in Town, Good News czy też JetSetJazz. Artysta sprzedał ponad milion albumów, zdobył liczne złote i platynowe wyróżnienia oraz był wielokrotnie nominowany do prestiżowych nagród muzycznych. Jego styl bywa określany jako współczesne odświeżenie klasycznego crooningu, gatunku, który w XXI wieku nie jest już tak powszechny, ale dzięki takim wykonawcom jak Dusk przeżywa drugą młodość.

Jazzowa wersja motywu z Pokemonów pokazuje, że nawet utwór kojarzony głównie z dzieciństwem milionów widzów może zostać przekształcony w pełnoprawną kompozycję dla dorosłego słuchacza. Matt Dusk nie tylko złożył hołd kultowej animacji, ale także przypomniał, że dobra melodia potrafi obronić się w każdym gatunku, od popu po klasyczny jazz. Dla fanów artysty to kolejny dowód na to, że granice między nostalgią a elegancją można dziś zacierać w niezwykle stylowy sposób. Posłuchajcie sami: