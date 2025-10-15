Rekordowy sukces albumu "The Life of a Showgirl". Taylor Swift reaguje na wyniki

Taylor Swift znów przeszła samą siebie, osiągając fantastyczny wynik swoim najnowszym albumem.
Najnowszy album Taylor Swift zatytułowany “The Life of a Showgirl” zadebiutował na szczycie listy Billboard 200, stając się już piętnastym numerem jeden w karierze artystki i ustanawiając nowy rekord, jakim jest najwięcej albumów numer jeden w historii wśród solistów.
Taylor Swift świętuje ogromny sukces
Jeśli to wciąż za mało to wiedzcie, że album “The Life of a Showgirl” osiągnął największy debiut w historii współczesnych notowań, sprzedając się w ponad czterech milionach egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Tym samym Swift pobiła rekord należący dotąd do Adele. Po ogłoszeniu wyników, gwiazda udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym całuje swoją nową złotą płytę oraz dodała wzruszający wpis skierowany do fanów:
Nigdy nie zapomnę jak bardzo byłam podekscytowana w 2006 roku, gdy mój pierwszy album sprzedał się w 40 tysiącach egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Miałam 16 lat i nie mogłam uwierzyć, że tylu ludzi zainteresowało się moją muzyką. Od tamtej pory staram się spotkać i podziękować każdemu, kto pozwolił mi spełniać to szalone marzenie. Dziś, po tylu latach, sto razy więcej osób wsparło mnie w tym tygodniu. Mam 4 miliony podziękowań, które chcę wysłać fanom i 4 miliony powodów, by być jeszcze bardziej dumna z tego albumu. Dziękuję, że świętowaliście to wydawnictwo w kinach, kupowaliście winyle, streamowaliście, oglądaliście teledyski, kupowaliście płyty CD, czytaliście wiersze w książeczce i zanurzyliście się w świecie The Life of a Showgirl. To uczucie zostanie ze mną na zawsze. Po prostu wow. Dziękuję za piękny bukiet.
Osiągnięcie Taylor Swift jest bezprecedensowe. Jeszcze przed “The Life of a Showgirl” artystka miała na koncie drugi największy debiut w historii z albumem “The Tortured Poets Department” z 2024 roku, który w pierwszym tygodniu sprzedał się w 2,61 miliona egzemplarzy i spędził 17 tygodni na szczycie Billboard 200. Był to trzeci najdłuższy wynik w historii.
Na tym jednak nie koniec rekordów, bowiem wraz z premierą „The Life of a Showgirl” Taylor Swift ponownie zdominowała całą pierwszą dziesiątkę listy Billboard Hot 100, umieszczając tam wyłącznie utwory z nowego albumu. To trzeci raz w historii, gdy tego dokonała i nadal pozostaje jedyną artystką, której udało się to chociaż raz.
