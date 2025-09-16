Nadchodzi nowy State of Play lub PlayStation Showcase. Zobaczymy na nim Marvel’s Wolverine?

Sony szykuje się do kolejnego wielkiego pokazu.

Według najnowszych doniesień Sony Interactive Entertainment przygotowuje się do kolejnej prezentacji State of Play, która miałaby odbyć się jeszcze we wrześniu 2025 roku. Jak sugeruje znany branżowy insider NateTheHate, wydarzenie może zostać zorganizowane już w przyszłym tygodniu, co znacząco rozbudziło oczekiwania graczy. Warto przypomnieć, że byłoby to drugi State of Play w tym miesiącu, gdyż na początku września zorganizowano pokaz w całości poświęcony 007 First Light. State of Play – Sony szykuje się do pokazu nowych gier na PlayStation Insider kilkukrotnie potwierdził na platformie X, że nadchodząca prezentacja „powinna odbyć się w przyszłym tygodniu”. Taka deklaracja z miejsca wzbudziła spekulacje dotyczące planów Sony na końcówkę roku oraz potencjalnych zapowiedzi nowych produkcji. Wczytywanie ramki mediów.

Słowa insidera pokrywają się z wcześniejszymi informacjami przekazanymi przez dziennikarza Jeffa Grubba. W trakcie podcastu Game Mess Mornings na łamach serwisu Giant Bomb Grubb stwierdził, że Sony rozważa organizację prezentacji State of Play lub pełnoprawnego PlayStation Showcase jeszcze we wrześniu 2025 roku. Słyszałem, że Sony planuje State of Play albo Showcase pod koniec września – mówił Jeff Grubb w swoim podcaście. Na ten moment nie wiadomo jednak, jakie tytuły mogłyby pojawić się podczas ewentualnego pokazu. Grubb wcześniej zaznaczał, że produkcja Fairgames tworzona przez Haven Studios najpewniej nie zostanie zaprezentowana, co może oznaczać, że wydarzenie skoncentruje się na innych projektach rozwijanych wewnętrznie przez Sony.

Niektóre z wypowiedzi Nate’a rzuciły także odrobinę światła na potencjalne gry od zewnętrznych partnerów. Insider zapytany o możliwość premiery Starfielda na konsolach PlayStation 5 wykluczył, by zapowiedź miała nastąpić w tym roku, sugerując, że gra może trafić na sprzęt Sony dopiero w 2026 roku, wraz z premierą planowanego rozszerzenia fabularnego. Z tego co słyszałem, ogłoszenie Starfielda na PS5 nie nastąpi wcześniej niż w 2026 roku, gdy ukaże się drugi dodatek – wyjaśnił Nate. Dodatkowo insider potwierdził, że Microsoft Flight Simulator wciąż planowany jest na konsolę PlayStation 5, choć nie podał żadnych nowych szczegółów dotyczących terminu premiery. Nie miał też żadnych informacji na temat potencjalnych planów dotyczących marki Halo. Według wcześniejszych informacji na State of Play mamy zobaczyć pierwszy zwiastun Marvel’s Wolverine od Insomniac Games. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalnie potwierdzenie pokazu od Sony.

