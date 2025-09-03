Marvel's Wolverine na kolejnym State of Play. Oczekiwana gra doczeka się prezentacji

Insomniac Games gotowe jest do pokazania gry o Wolverinie.

Właśnie zakończyło się State of Play poświęcone grze 007 First Light, a dowiedzieliśmy się, że Sony planuje kolejny pokaz i to jeszcze w tym miesiącu. Serwis Insider Gaming donosi, że studio Insomniac Games jest gotowe, aby ponownie pokazać swoją nadchodzącą produkcję, czyli Marvel’s Wolverine. Będzie to pierwszy oficjalny materiał od pamiętnej prezentacji podczas PlayStation Showcase w 2021 roku. Marvel's Wolverine otrzyma nowy zwiastun na State of Play Według źródeł zaznajomionych z planami Sony, następne wydarzenie State of Play ma odbyć się pod koniec września. Informatorzy twierdzą, że przygotowania do pokazu idą pełną parą, a nowy zwiastun Wolverine’a jest już gotowy.

Gra niemal na pewno pojawi się podczas najbliższego State of Play – zdradziło jedno ze źródeł. W przypadku gdyby jednak materiał nie został ujawniony w trakcie wrześniowej transmisji, kolejnym najbardziej prawdopodobnym terminem pozostaje The Game Awards, które odbędą się w grudniu bieżącego roku.

GramTV przedstawia:

Produkcja Wolverine’a nie była wolna od problemów. W grudniu 2023 roku Insomniac Games padło ofiarą cyberataku typu ransomware. Do sieci wyciekły dane pracowników oraz obszerne fragmenty z gry. Konsekwencją włamania były zmiany w planach dotyczących projektu, choć wciąż nie wiadomo, jak duży wpływ miały one na ostateczny kształt produkcji. Na ten moment ani PlayStation, ani Insomniac Games nie ogłosiły daty premiery Wolverine’a. Wiadomo jednak, że tytuł zmierza wyłącznie na konsolę PlayStation 5. Wrześniowe State of Play zapowiada się wyjątkowo. Oprócz Marvel’s Wolverine’a może pojawić się także Marathon od Bungie, nowy metroidvania osadzony w uniwersum God of War, a także Phantom Blade 0. Nie brakuje również spekulacji na temat pokazania nowej gry Naughty Dog, czyli Intergalactic: The Heretic Prophet.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.