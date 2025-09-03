James Bond rusza do akcji. Długi gameplay z 007 First Light i data premiery

Chociaż na kolejne filmowe przygody Jamesa Bonda będziemy musieli jeszcze kilka lat poczekać, to już w przyszłym roku lukę oczekiwania na kolejny kinowy hit wypełni gra 007 First Light od IO Interactive. Twórcy Hitmana nawiązali współpracę z PlayStation, dzięki czemu na czerwcowym State of Play zaprezentowano pierwszy zwiastun ich nadchodzącego tytułu, a teraz Sony zorganizowało kolejny pokaz, tym razem w całości poświęcony 007 First Light.

007 First Light – długi gameplay z nowego State of Play

Zgodnie z obietnicą udostępniono ponad trzydziestominutowy gameplay, który prezentuje intensywną akcję z fragmentami strzelanin i pojedynków wręcz, jak również efektowne sekwencje jazdy samochodem, a także to, z czego IO Interactive słynnie, czyli etapy skradankowe z wykorzystaniem nowoczesnych gadżetów. 007 First Light działa na autorskim silniku Glacier, a zgodnie z zapowiedziami wersja na PS5 Pro zostanie ulepszona dzięki technologii PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), oferując płynność 60 klatek na sekundę w trybie jakości.