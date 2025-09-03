Zaloguj się lub Zarejestruj

James Bond rusza do akcji. Długi gameplay z 007 First Light i data premiery

Radosław Krajewski
2025/09/03 20:00
Twórcy Hitmana odkrywają tajemnicę swojej nowej gry o Agencie 007.

Chociaż na kolejne filmowe przygody Jamesa Bonda będziemy musieli jeszcze kilka lat poczekać, to już w przyszłym roku lukę oczekiwania na kolejny kinowy hit wypełni gra 007 First Light od IO Interactive. Twórcy Hitmana nawiązali współpracę z PlayStation, dzięki czemu na czerwcowym State of Play zaprezentowano pierwszy zwiastun ich nadchodzącego tytułu, a teraz Sony zorganizowało kolejny pokaz, tym razem w całości poświęcony 007 First Light.

007 First Light

007 First Light – długi gameplay z nowego State of Play

Zgodnie z obietnicą udostępniono ponad trzydziestominutowy gameplay, który prezentuje intensywną akcję z fragmentami strzelanin i pojedynków wręcz, jak również efektowne sekwencje jazdy samochodem, a także to, z czego IO Interactive słynnie, czyli etapy skradankowe z wykorzystaniem nowoczesnych gadżetów. 007 First Light działa na autorskim silniku Glacier, a zgodnie z zapowiedziami wersja na PS5 Pro zostanie ulepszona dzięki technologii PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), oferując płynność 60 klatek na sekundę w trybie jakości.

Warto zaznaczyć, że 007 First Light nie jest adaptacją żadnego z filmów o Jamesie Bondzie. To całkowicie oryginalna, samodzielna opowieść powstała we współpracy z Amazon MGM Studios. W grze wcielimy się w 26-letniego Jamesa Bonda, młodego, utalentowanego, lecz jeszcze nieoszlifowanego członka marynarki wojennej. Przypadkowy akt odwagi rzuca go na ścieżkę, która prowadzi do najbardziej wymagającego programu szkoleniowego MI6. Zanim stanie się legendą, musi nauczyć się, kiedy walczyć, kiedy blefować, a kiedy znikać bez śladu.

Gracze odwiedzą zróżnicowane lokacje, od ośnieżonych gór po tropikalne plaże i spotkają znane postacie z uniwersum 007: M, Q czy Moneypenny, a także nowe twarze, jak mentor Bonda, Greenway, odpowiedzialny za jego szkolenie w duchu agencji wywiadu.

Na State of Play ujawniono, że 007 First Light zadebiutuje na rynku 27 marca 2026 roku. Produkcja zmierza na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, a także komputery osobiste.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 20:40

Ciekawi mnie czy celowali w bardziej książkowego Bonda czy też z całych sił próbowali uniknąć porównania do serii Hitman. 

Bo realia są takie że Hitman i Bond gameplayem by do siebie w dużej części pasowali. Tylko zamiast absurdalnych dialogów były by bardziej "eleganckie" konwersacje. No i mniej łysiny i kodów kreskowych. 

Bo pierwsze co mi się rzuciło w oczy to fakt że nie możesz powalić strażnika i się za niego przebrać by bardziej swobodnie poruszać się po lokacji. 




