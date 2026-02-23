Nacon Connect 2026 oficjalnie. Dynamiczny teaser zdradza pierwsze atrakcje pokazu

Na wydarzeniu pojawią się m.in. dwie gry skierowane do miłośników mitologii Cthulhu.

Jeśli czujecie niedosyt po ostatnim State of Play, to mamy dla Was dobre wieści. Już w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejny pokaz nadchodzących gier wideo. Firma Nacon zaprosiła bowiem wszystkich graczy na Nacon Connect 2026.

Nacon zaprasza graczy na pokaz Nacon Connect 2026

Zgodnie z przekazanymi informacjami Nacon Connect 2026 rozpocznie się już 4 marca 2026 roku o 20:00 czasu polskiego. Francuska firma zapowiada, że na pokazie pojawią się „nowe gry, nowe zwiastuny i nowe niespodzianki”. Wydawca opublikował również zwiastun wydarzenia, który zdradza pierwsze atrakcje nadchodzącej prezentacji.