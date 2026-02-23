Zaloguj się lub Zarejestruj

Nacon Connect 2026 oficjalnie. Dynamiczny teaser zdradza pierwsze atrakcje pokazu

Mikołaj Ciesielski
2026/02/23 18:20
Na wydarzeniu pojawią się m.in. dwie gry skierowane do miłośników mitologii Cthulhu.

Jeśli czujecie niedosyt po ostatnim State of Play, to mamy dla Was dobre wieści. Już w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejny pokaz nadchodzących gier wideo. Firma Nacon zaprosiła bowiem wszystkich graczy na Nacon Connect 2026.

Nacon Connect 2026 odbędzie się już w przyszłym tygodniu
Nacon zaprasza graczy na pokaz Nacon Connect 2026

Zgodnie z przekazanymi informacjami Nacon Connect 2026 rozpocznie się już 4 marca 2026 roku o 20:00 czasu polskiego. Francuska firma zapowiada, że na pokazie pojawią się „nowe gry, nowe zwiastuny i nowe niespodzianki”. Wydawca opublikował również zwiastun wydarzenia, który zdradza pierwsze atrakcje nadchodzącej prezentacji.

Teaser zapowiada, że na Nacon Connect 2026 pojawią się dwie gry skierowane do miłośników mitologii Cthulhu – Cthulhu: The Cosmic Abyss oraz The Mound: Omen of Cthulhu. We wspomnianym materiale promocyjnym zobaczyć można również ujęcia m.in. z Edge of Memories i Endurance Motorsport Series. Możemy więc założyć, że w trakcie nadchodzącego pokazu otrzymamy nowe szczegóły i materiały z wymienionych produkcji.

Na koniec warto dodać, że Nacon Connect 2026 będzie można śledzić na żywo na platformach Twitch.tv oraz YouTube. Czekacie na którąś z produkcji wydawanych przez firmę Nacon? Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, którą z nich chcielibyście zobaczyć na nadchodzącym pokazie.

Źródło:https://gamingbolt.com/nacon-connect-announced-for-march-4th-features-two-cthulhu-games-a-racing-sim-and-more

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

