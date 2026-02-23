Nacon Connect 2026 oficjalnie. Dynamiczny teaser zdradza pierwsze atrakcje pokazu

Na wydarzeniu pojawią się m.in. dwie gry skierowane do miłośników mitologii Cthulhu.
Jeśli czujecie niedosyt po ostatnim State of Play, to mamy dla Was dobre wieści. Już w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejny pokaz nadchodzących gier wideo. Firma Nacon zaprosiła bowiem wszystkich graczy na Nacon Connect 2026.
Nacon zaprasza graczy na pokaz Nacon Connect 2026
Zgodnie z przekazanymi informacjami Nacon Connect 2026 rozpocznie się już 4 marca 2026 roku o 20:00 czasu polskiego. Francuska firma zapowiada, że na pokazie pojawią się „nowe gry, nowe zwiastuny i nowe niespodzianki”. Wydawca opublikował również zwiastun wydarzenia, który zdradza pierwsze atrakcje nadchodzącej prezentacji.
Na koniec warto dodać, że Nacon Connect 2026 będzie można śledzić na żywo na platformach Twitch.tv oraz YouTube. Czekacie na którąś z produkcji wydawanych przez firmę Nacon? Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, którą z nich chcielibyście zobaczyć na nadchodzącym pokazie.
