Recenzja Dragon Age: The Veilguard, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

Po wielu latach od zakończenia historii Inkwizycji doczekaliśmy Dragon Age: The Veilguard i trzeba oddać BioWare jedno – to wcale nie jest zła gra, ale...

Każde z tych pytań ma w sobie sporą dozę prawdy, ponieważ chyba żadna gra nie wywoływała tylu emocji oraz skrajnych opinii jak Dragon Age: The Veilguard. Czy mnie to zaskakuje? Ani trochę, bowiem biorąc pod uwagę wszelkie sytuacje związane z tym tytułem oraz fakt, że na kontynuację Inkwizycji musieliśmy czekać 10 lat ta napuchnięta bańka musiała w pewnym momencie wybuchnąć. Zawsze wychodzę z założenia, że w przypadku, gdy jest się fanem danego uniwersum (a tak mam w przypadku Dragon Age) niekoniecznie musi być tak, iż grę chwali się pod niebiosa i nie widzi się problemów, które dany tytuł trapią. Tym bardziej, że po głębszej chwili namysłu doszedłem do jednego wniosku – o ile Mass Effect miał wiele szczęścia i udało mu się trzymać kurczowo pewnej formuły z pewnymi delikatnymi zmianami, tak Dragon Age w przypadku każdej z gry eksperymentował za mocno.

Dragon Age: The Veilguard bowiem po raz kolejny eksperymentuje i o ile pewne elementy dobrze, tak jest również wiele elementów, które wypadają może nie tyle co źle… co średnio i można byłoby od nich oczekiwać zdecydowanie więcej. Tym bardziej, że na polu erpegowym pokazano, iż można pewne rzeczy zrobić z sercem do gatunku (tak, mówię o Baldur’s Gate III).

10 lat czekania na dalszą część tej historii sprawiło, że…

Trzeba sobie powiedzieć na wstępie jedno – oczekiwanie na dalszą część historii, która została urwana w ostatnim dodatku do Dragon Age: Inquisition (czyli Tresspasserze) nie jest łatwą sztuką. Zwłaszcza, gdy w samym BioWare doszło do wielu różnych zmian, a jeszcze w międzyczasie wydarzyła się sytuacja z Mass Effect: Andromeda. Była ona bowiem wykuwana tak naprawdę bojowych warunkach, a jeśli weźmiemy pod uwagę wcześniej wspomniane przeze mnie eksperymenty z formą w Dragon Age na przestrzeni poprzednich gier… maluje się dość spory chaos, prawda?

I nie ma co owijać w bawełnę, że ten chaos niestety objawia się w pierwszych godzinach gry, gdy tak naprawdę jako Rook próbujemy się odnaleźć w tej całej sytuacji. Z jednej strony cały czas pamiętamy o tym co wydarzyło się w poprzedniej grze i… najchętniej to byśmy chcieli załatwić temat związany z Solasem jak najszybciej. Z drugiej natomiast nowa postać głównego bohatera oraz towarzysze, których poza tak naprawdę Harding musimy poznać na nowo. Tutaj zaczyna się jednak pierwszy problem DA:TV, a mianowicie fakt, iż wszelkie fabularne aspekty gry oraz poznawanie stanu bieżącego tego świata wychodzi bardzo powolnie. Wręcz bym nawet powiedział, że pierwsze kilka lub kilkanaście godzin jeśli nie jesteście mocno wkręceni w świat Dragon Age może być zwyczajnie zbyt trudne do przebrnięcia.

Tym bardziej, że wbrew temu, iż Dragon Age w jakimś stopniu porzuca znane z poprzedniej gry eksplorowanie w poszukiwaniu materiałów do budowania, odklepywania fedexów do uzupełniania wpływów Inkwizycji… to i tak wraca do podobnych zagrywek w przypadku DA:TV zastępując je podobnymi, mniejszymi questami oraz sporą liczbą linii fabularnych powiązanych z naszymi towarzyszami.

A warto je robić, ponieważ poza samymi historiami jest to dobra okazja do ulepszenia ekwipunku oraz zdobycia dodatkowych błyskotek dla Rook (ale o tym jak ten system działa w praktyce powiemy trochę później). Inna sprawa jest taka, że właściwie jak spojrzy się na to z daleka, to właśnie misje towarzyszy są o wiele ważniejsze tym razem niż w poprzednich grach. Choćby dlatego, że dają one o wiele szerszy ogląd na pewne wydarzenia w świecie Dragon Age oraz wykorzystują część z wyborów, których dokonujemy po drodze.

Całość względem struktury to klasyczna gra BioWare, w której robimy kilka dodatkowych zadań, wpadamy robimy kilka pobocznych oraz tych z towarzyszami, przechodzimy do kolejnej kluczowej fabularnie misji i tak właściwie do samego końca. Z tą różnicą, że tutaj mimo dość ograniczonego terenu tej eksploracji można mieć wrażenie, że jest tak jakby więcej. Problem w tym, że jest to tak naprawdę ponownie czyszczenie z surowców, zadań, skrzynek czy piedestałów zwiększających trwale liczbę punktów życia oraz dodających dodatkowe punkty umiejętności. Do tego stopnia, że w pewnym momencie czułem sporą inspirację nowymi odsłonami serii God of War (zwłaszcza, gdy rozpoczęło się czyszczenie mapy z wszelkich demonów, a starcia przypominały te z Walkiriami…).

Innym problemem jest fakt, że tak naprawdę jeśli weźmiemy pod uwagę wybory z poprzednich gier, to w rzeczywistości niestety i tak większość oparta zostanie na tym, co wybierzemy w trakcie tworzenia swojego Rooka. Cała reszta natomiast związana jest mniej lub bardziej z kanonicznymi wyborami, które wybrało BioWare w przypadku Origins czy dwójki. Można byłoby powiedzieć, że jest to dość zrozumiałe – przez tyle lat poskładanie tego wszystkiego tak, aby czwarta gra z serii miała jakikolwiek sens jest zwyczajnie trudne. Z drugiej natomiast brak możliwości przetransferowania danych z Dragon Age The Keep sprawia, że całość bardziej sprawia wrażenie zupełnie nowego startu w tym świecie zwłaszcza, że tych kilka dodatkowych wyborów z Inkwizycji jest do bólu podstawowych. Koniec końców weterani mają prawo być mocno zawiedzeni, a nowi gracze… można byłoby zadać pytanie czy w ogóle byliby grą zainteresowani biorąc pod uwagę, że The Veilguard ma za zadanie zamknąć pewien rozdział w tym świecie? Wątpię. Choć po tym, co zobaczyłem w ramach zakończenia to wcale nie jest pewne, że jest to ostatnia opowieść z Thedas.

Do strony fabularnej Dragon Age: The Veilguard nie wypada wcale tak tragicznie, jak mogłoby się wydawać, ale zanim dotrzecie do tych ciekawszych wątków oraz pewnych twistów (w tym jeden który jest dość gruby dla świata Dragon Age i zasadniczo można go w łatwy sposób pominąć) to jest spora szansa, że zwyczajnie zaczniecie zastanawiać się… czy macie na tyle zacięcia?

Jest bowiem kilka naprawdę fajnych zadań głównych, a ścieżki związane z towarzyszami również potrafią jakoś zainteresować (jak np. ta związana z gryfami Szarych Strażników), ale te pojawiają się dopiero w drugiej połowie gry. Tym bardziej szkoda, że mimo wszystko poznawanie tych historii staje się w pewnym momencie fabuły kluczowe i niekoniecznie można nazwać je „zadaniami pobocznymi”, a bardziej wypełniającymi informacje o tym, co dzieje się tu i teraz. Zwłaszcza, że niektóre z wyborów później mają znaczenie w klasycznym, dla BioWare stylu. Tutaj za wiele się pod tym względem nie zmieniło i zaskakującym nie jest, choć można w pewien sposób “zepsuć” te linie fabularne dla towarzyszy.

Pozostaje kwestia ostatniej, bardzo długiej misji, która bardzo mocno inspiruje się Mass Effect 2. Różnica jest taka, że mam wrażenie, iż drugi raz ta sztuczka działa o wiele mniej efektywnie zwłaszcza, gdy grało się w wiele poprzednich gier od BioWare.

Być może przez potężne rozciągnięcie tych ostatnich rozdziałów na wiele godzin. Ewentualnie mimo pewnych efektów wyborów nie czułem, że muszę ponownie usiąść i sprawdzić jak wyglądałaby inna wersja wydarzeń. Tym bardziej, że teoretycznie udało mi się wykrzesać idealne zakończenie według trofeum, które dostałem po tej misji. Nadal jednak mimo dość satysfakcjonującego finału czułem z jednej stony ulgę oraz satysfakcję, ale również i niedosyt, bo wygląda na to, że lepiej być tak naprawdę w tym przypadku chyba nie może. Szkoda, bo podobnie jak w przypadku Mass Effect 2 ten “perfect ending” byłby wisienką na torcie wielu godzin spędzonych na maksowaniu sojuszy oraz fabuły towarzyszy.

Rook Rookowi Rookiem

Celowo połączyłem kwestię rozgrywki z tworzeniem postaci, ponieważ wybory związane z Rookiem również wpływają w jakiś sposób na rozgrywkę.

Zaczynając od kreatora postaci, który powiedzmy sobie szczerze – od strony prezencji głównego bohatera oraz elementów, które miałyby go wyróżniać z tłumu jest dość zaawansowany w porównaniu z poprzednimi grami z serii czy to od strony wizualnej, czy to od strony wyboru pochodzenia. I nawet ograniczenie całości do trzech klas postaci (wojownika, maga, łowcy) nie jest problematyczne. Choć tutaj warto wiedzieć o tym, że niestety związane to jest również z pewnymi ograniczeniami względem tego, z jakich broni będziemy korzystać. Przykładowo – wojownik domyślnie korzysta z miecza i tarczy oraz ciężkiej broni dwuręcznej (topora, młota). Później cała reszta związana jest doborem odpowiednym ekwipunku i jego ulepszaniem za pomocą czy to warsztatu oraz możliwości Opiekuna, czy to znajdowaniem kolejnych sztuk tego samego ekwipunku w skrzyniach i sprzedawców, których poziom możemy podbijać reputacją i surowcami.

Oznacza to, że wiele z tego, co dostaniemy w przypadku podnoszenia rzadkości przedmiotów wynika z czystego szczęścia (chyba, że gramy z poradnikami) niż zaplanowanego działania. A jeśli chcielibyśmy wszystko idealnie zgrać z umiejętnościami naszych towarzyszy, to Dragon Age: The Veilguard na początku potrafi wystawić na poważną próbę.

I o ile cała koncepcja związana ze łączeniem umiejętności bohaterów w kombinacje, które będą najbardziej efektywne jest zacna, tak niestety w praktyce potrafi się wyłożyć na plecy głównie ze względu na to, że tak naprawdę tylko kilka kombinacji nakładanych umiejętności faktycznie ma większy sens. Każda ewentualna zabawa innymi zestawieniami zabiera detonacje, a to potrafi utrudnić zabawę dość znacznie głównie w pierwszych etapach rozgrywki, gdzie to spowolnienie mocniejszych przeciwników się przydaje. Tym bardziej, jeśli niekoniecznie udaje się łączyć własne efekty z towarzyszami. Dlatego też szkoda, że tych możliwości związanymi z większą liczbą umiejętności do wyboru w trakcie walki nie ma – trzy to bowiem zdecydowanie za mało zwłaszcza, że każdy towarzysz ma pięć różnych umiejętności, które śmiało można byłoby wykorzystać w walce.