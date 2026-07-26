Electronic Arts coraz bliżej przejęcia. Komisja Europejska podjęła decyzję

Już w grudniu informowaliśmy o przejęciu Electronic Arts. Akcjonariusze amerykańskiej firmy oficjalnie zatwierdzili wówczas umowę, ale wspomniany zakup nie został jeszcze sfinalizowany. Wygląda jednak na to, że nic już nie stanie na drodze Publicznego Funduszu Inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej (PIF), a „Elektronicy” będą mieć niebawem nowego właściciela.

Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie Electronic Arts

W tym tygodniu Komisja Europejska zatwierdziła bowiem przejęcie wyłącznej kontroli nad Electronic Arts przez Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej. Według analityków to właśnie europejscy urzędnicy mieli być ostatnią dużą przeszkodą na drodze do sfinalizowania wspomnianej transakcji.