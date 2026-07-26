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Electronic Arts coraz bliżej przejęcia. Komisja Europejska podjęła decyzję

Mikołaj Ciesielski
2026/07/26 08:45
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Amerykańska firma trafi wkrótce w ręce Publicznego Funduszu Inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej.

Już w grudniu informowaliśmy o przejęciu Electronic Arts. Akcjonariusze amerykańskiej firmy oficjalnie zatwierdzili wówczas umowę, ale wspomniany zakup nie został jeszcze sfinalizowany. Wygląda jednak na to, że nic już nie stanie na drodze Publicznego Funduszu Inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej (PIF), a „Elektronicy” będą mieć niebawem nowego właściciela.

Electronic Arts
Electronic Arts

Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie Electronic Arts

W tym tygodniu Komisja Europejska zatwierdziła bowiem przejęcie wyłącznej kontroli nad Electronic Arts przez Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej. Według analityków to właśnie europejscy urzędnicy mieli być ostatnią dużą przeszkodą na drodze do sfinalizowania wspomnianej transakcji.

Komisja stwierdziła, że zgłoszona transakcja nie wzbudzi obaw o konkurencję, biorąc pod uwagę jej ograniczony wpływ na konkurencję na rynkach, na których przedsiębiorstwa prowadzą działalność. Zgłoszona transakcja została zbadana w ramach zwykłej procedury przeglądu połączenia – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Komisję Europejską.

GramTV przedstawia:

Warto dodać, że Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej (PIF) przejmie dominujący pakiet kontrolny wynoszący 93,4% udziałów. Reszta trafi w ręce firm Silver Lake oraz Affinity Partners, powiązanej z Jaredem Kushnerem – zięciem Donalda Trumpa.

Na koniec przypomnijmy, że po przejęciu Electronic Arts nie zamierza rezygnować z dotychczasowych zasad. Firma ma zachować pełną kontrolę kreatywną nad swoimi markami. Rola inwestorów ma natomiast ograniczać się do wsparcia dalszego wzrostu poprzez finansowanie kolejnych projektów oraz rozwoju technologicznego.

Źródło:https://www.reuters.com/legal/litigation/saudi-pifs-55-billion-ea-deal-approved-under-eu-merger-rules-2026-07-23/

Tagi:

News
Electronic Arts
przejęcie
branża gier
transakcja
Komisja Europejska
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112