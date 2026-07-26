Electronic Arts coraz bliżej przejęcia. Komisja Europejska podjęła decyzję

Amerykańska firma trafi wkrótce w ręce Publicznego Funduszu Inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej.
Już w grudniu informowaliśmy o przejęciu Electronic Arts. Akcjonariusze amerykańskiej firmy oficjalnie zatwierdzili wówczas umowę, ale wspomniany zakup nie został jeszcze sfinalizowany. Wygląda jednak na to, że nic już nie stanie na drodze Publicznego Funduszu Inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej (PIF), a „Elektronicy” będą mieć niebawem nowego właściciela.
Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie Electronic Arts
W tym tygodniu Komisja Europejska zatwierdziła bowiem przejęcie wyłącznej kontroli nad Electronic Arts przez Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej. Według analityków to właśnie europejscy urzędnicy mieli być ostatnią dużą przeszkodą na drodze do sfinalizowania wspomnianej transakcji.
Komisja stwierdziła, że zgłoszona transakcja nie wzbudzi obaw o konkurencję, biorąc pod uwagę jej ograniczony wpływ na konkurencję na rynkach, na których przedsiębiorstwa prowadzą działalność. Zgłoszona transakcja została zbadana w ramach zwykłej procedury przeglądu połączenia – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Komisję Europejską.
GramTV przedstawia:
Warto dodać, że Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej (PIF) przejmie dominujący pakiet kontrolny wynoszący 93,4% udziałów. Reszta trafi w ręce firm Silver Lake oraz Affinity Partners, powiązanej z Jaredem Kushnerem – zięciem Donalda Trumpa.
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