Twórca Dragon Age wie, czego brakuje serii. "Zrobiłbym rzeczy, które zdenerwują ludzi"

Co więc dalej z Wiekiem Smoka? Pytanie to wydaje się jak najbardziej zasadne, szczególnie że i samo BioWare nie może być raczej pewne przyszłości.

Przywrócenie Dragon Age’a “interesującym wyzwaniem”

Po wydanym jeszcze w 2014 roku Dragon Age: Inkwizycja oczekiwania były spore. Szczególnie, że wspomniana gra po swojej premierze była naprawdę wysoko oceniana, chociaż trudno nie mieć wrażenia, że z biegiem czasu entuzjazm względem niej znacząco opadł. Nadal jednak mówimy o bardzo dobrej produkcji – czego nie można powiedzieć o Dragon Age: Straż Zasłony z roku 2024. Ta zarówno pod względem odbioru ze strony graczy, jak i sprzedaży nie spełniła oczekiwań. Od tego momentu franczyza DA ponownie zapadła w sen, pytanie więc czy jest dla niej ratunek? A może powinniśmy go szukać poza samym BioWare?