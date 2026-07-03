Twórca Dragon Age ostro o AI. „Musimy traktować ją jak zjadliwą plagę”

Prawda? Pewnie leży gdzieś bliżej środka, aczkolwiek nie wszyscy pewnie się z tym zgodzą.

Twórca Dragon Age’a ostro o AI

Nie brak głosów chwalących AI za usprawnienie i przyspieszenie najprostszych prac, a więc pisanie prostego, często powtarzalnego kodu czy też testy jakości. Niemniej David Gaider, główny scenarzysta trzech pierwszych części serii Dragon Age, widzi tę sprawę inaczej. Deweloper, który spędził w BioWare 17 lat, zauważa związane z tym problemy. Z jednej strony chodzi oczywiście o juniorów, którzy, zastąpieni przez szybszą i tańszą AI, nigdy nie staną się midami czy seniorami. Z drugiej zaś, według Kanadyjczyka, często sprawy przybierają obrót o wiele bardziej “leniwy” ze strony twórców, ograniczający się do czyszczenia kodu tworzonego przez sztuczną inteligencję.