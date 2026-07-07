Night City w Apex Legends. Pora na crossover z Cyberpunkiem 2077

Tęskniliście za Cyberpunkiem 2077? Jeżeli przy okazji lubicie też Apex Legends, to mamy dla was dobre wieści.

Do Apex Legends zawita specjalne wydarzenie dedykowane Cyberpunkowi 2077 . W jego ramach E-District zamieni się w Night City – będą wielkie korporacyjne neony, hologramy, a nawet… usterki interfejsu. Jednocześnie najgorsze miasto w Ameryce da nam dostęp do nowych modyfikacji. Sandevistan to szybkie uniki odnawiające tarcze, podczas gdy Blackwall Breach pozwoli na przenikanie do Sieci ułatwiające zmianę pozycji i odpalenie impulsu EMP . Warto jednak mieć na uwadze, że korzystanie ze wspomagaczy nigdy nie pozostaje bez konsekwencji.

Oto bowiem obie wspomniane marki nawiązały współpracę . Jakie będą jej efekty?

Jeżeli przegniecie, możecie zapaść na Cyberpsychozę. Efekt? Zyskujemy ogromną prędkość i zadajemy ogromne obrażenia, ale jednocześnie nie możemy używać broni, tarcz i umiejętności. Niefajnie? Cóż, pozostaje wam szukać immunobloterów. W obliczu takiego crossovera nie mogło też zabraknąć nowych skórek. W sklepie do 18 sierpnia dostępne będzie 8 skórek dla Legend inspirowanych grą oraz anime Cyberpunk: Edgerunners, a także 8 skórek do broni. Dodatkowo w Apex Legends pojawi się Skippy, czyli doskonale znany fanom Cyberpunka gadający pistolet. W tym wypadku będzie on mityczną odmianą Alternatora.

Na oficjalnej stronie Cyberpunka 2077 możemy wyczytać: