Night City w Apex Legends. Pora na crossover z Cyberpunkiem 2077

Tęskniliście za Cyberpunkiem 2077? Jeżeli przy okazji lubicie też Apex Legends, to mamy dla was dobre wieści.
Oto bowiem obie wspomniane marki nawiązały współpracę. Jakie będą jej efekty?
Cyberpunk trafia do Apex Legends
Do Apex Legends zawita specjalne wydarzenie dedykowane Cyberpunkowi 2077. W jego ramach E-District zamieni się w Night City – będą wielkie korporacyjne neony, hologramy, a nawet… usterki interfejsu. Jednocześnie najgorsze miasto w Ameryce da nam dostęp do nowych modyfikacji. Sandevistan to szybkie uniki odnawiające tarcze, podczas gdy Blackwall Breach pozwoli na przenikanie do Sieci ułatwiające zmianę pozycji i odpalenie impulsu EMP. Warto jednak mieć na uwadze, że korzystanie ze wspomagaczy nigdy nie pozostaje bez konsekwencji.
Jeżeli przegniecie, możecie zapaść na Cyberpsychozę. Efekt? Zyskujemy ogromną prędkość i zadajemy ogromne obrażenia, ale jednocześnie nie możemy używać broni, tarcz i umiejętności. Niefajnie? Cóż, pozostaje wam szukać immunobloterów. W obliczu takiego crossovera nie mogło też zabraknąć nowych skórek. W sklepie do 18 sierpnia dostępne będzie 8 skórek dla Legend inspirowanych grą oraz anime Cyberpunk: Edgerunners, a także 8 skórek do broni. Dodatkowo w Apex Legends pojawi się Skippy, czyli doskonale znany fanom Cyberpunka gadający pistolet. W tym wypadku będzie on mityczną odmianą Alternatora.
Na oficjalnej stronie Cyberpunka 2077 możemy wyczytać:
Gotowi, by puścić miasto z dymem? Cyberpunk nadchodzi do Apex Legends, przynosząc przejęcie dzielnicy E-District przez Night City, odjechane skórki oraz powrót Skippy'ego.
Obejrzyj zwiastun, aby po raz pierwszy rzucić okiem na to, co nadchodzi już 14 lipca 2026 roku, a po więcej informacji udaj się na oficjalny blog Apex Legends.
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