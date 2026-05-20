Na Far Cry 7 poczekamy dłużej? Assassin’s Creed Hexe i nowy Ghost Recon mają termin premiery

Ubisoft ma konkretny plan na premierę trzech nowych gier ze swoich słynnych serii.

Ubisoft w najnowszym raporcie finansowym ujawnił plany wydawnicze na kolejne lata. Francuski gigant potwierdził, że przed końcem roku fiskalnego 2028-2029 na rynek trafią nowe odsłony serii Assassin's Creed, Far Cry oraz Ghost Recon. Oznacza to, że wszystkie trzy produkcje powinny zadebiutować najpóźniej 31 marca 2029 roku. Warto od razu zaznaczyć, że każda z tych gier może mieć swoją premierę wcześniej i plotkuje się, że Assassin’s Creed Hexe i Far Cry 7 pojawią się na rynku już w przyszłym roku. Far Cry 7, Assassin’s Creed Hexe i nowy Ghost Recon mają termin premiery Firma zapowiada, że lata fiskalne 2027-2028 oraz 2028-2029 przyniosą znacznie mocniejszy i bardziej zróżnicowany katalog premier. Ubisoft zamierza oprzeć swoją strategię na najważniejszych markach, które od lat stanowią fundament działalności wydawcy.

Najbardziej zaawansowanym projektem wydaje się kolejna część serii o asasynach, którą jest zapowiedziane w 2022 roku Assassin's Creed Hexe. Według dotychczasowych doniesień gra ma przenieść graczy do XVI-wiecznej Europy i skupić się na okresie polowań na czarownice. Produkcja miała jednak trudny rozwój i w trakcie prac straciła już dwóch reżyserów. Nowe Ghost Recon zostało po raz pierwszy zasugerowane przez prezesa Ubisoftu, Yves Guillemot, podczas rozmowy z inwestorami w 2025 roku. W przypadku Far Cry firma potwierdziła wcześniej, że rozwijane są dwa bardzo obiecujące projekty związane z tą marką.

Jednym z nich ma być główna odsłona serii o kryptonimie Project Blackbird, czyli Far Cry 7. Według nieoficjalnych informacji produkcja zaoferuje nieliniową fabułę, w której główny bohater będzie próbował uratować porwaną rodzinę. Cała historia ma rozgrywać się w ciągu 72 godzin czasu w grze, co ma odpowiadać 24 godzinom rzeczywistej rozgrywki. Niedawno do sieci trafił nowy wyciek z gry, który może potwierdzać presję czasową na graczach. Drugi projekt ma być tytułem wieloosobowym, choć nie wiadomo, który z nich ukaże się jako pierwszy. W krótszej perspektywie Ubisoft liczy na sukces Assassin's Creed Black Flag Resynced, czyli odświeżonej wersji kultowej części z pirackim klimatem. Jednocześnie firma ostrzegła inwestorów, że rok fiskalny 2026-2027 będzie najtrudniejszym okresem pod względem wolnych przepływów pieniężnych. Powodem ma być skromniejszy harmonogram premier oraz koszty związane z restrukturyzacją. Ubisoft inwestuje również w sztuczną inteligencję. Firma przyspiesza prace nad projektem Teammates, określanym jako pierwsze grywalne doświadczenie oparte na generatywnej AI. To eksperymentalna strzelanka FPP osadzona w dystopijnej przyszłości, w której gracze współpracują z dynamicznymi kompanami reagującymi na rozmowy i działania użytkownika. Według Ubisoftu zespoły rozwijają także inteligentne boty wspierające testowanie jakości, a także bardziej zaawansowane postacie niezależne i światy gry, które będą w czasie rzeczywistym dostosowywać się do zachowań graczy.

