Marathon otrzymało nową aktualizację. Bungie dodaje nowe aktywności i poprawia dziesiątki błędów

Twórcy przygotowują graczy do startu drugiego sezonu.
Marathon otrzymało nową aktualizację oznaczoną numerem 1.0.9. Patch wprowadza dodatkową zawartość do wydarzenia Warden Hunt oraz sporą liczbę poprawek związanych z rozgrywką, interfejsem i błędami technicznymi. Wszystko to w ramach przygotowań do nadchodzącego sezonu numer 2.
Marathon – Warden Hunt pozostanie w grze do końca sezonu
Największą nowością aktualizacji jest rozszerzenie aktywności Warden Hunt. Bungie potwierdziło, że wydarzenie pozostanie dostępne aż do zakończenia pierwszego sezonu gry. Wardeni będą teraz pojawiać się również w nowych punktach map Perimeter, Dire Marsh oraz Outpost.
Twórcy zmienili także system nagród. Każdy pokonany Warden ma teraz gwarantować zdobycie klucza do zamkniętych pomieszczeń, co powinno zwiększyć opłacalność uczestnictwa w wydarzeniu i zachęcić graczy do częstszych starć z elitarnymi przeciwnikami.
Patch 1.0.9 usuwa ponadto dziesiątki błędów zgłaszanych przez społeczność. Naprawiono między innymi problemy z kontraktami pokazującymi nieprawidłowe cele misji, błędy związane z duplikowaniem dźwięku oraz niepoprawne opisy i podpowiedzi w interfejsie użytkownika.
Aktualizacja pojawia się tuż przed startem drugiego sezonu Marathon, który ma rozpocząć się w czerwcu. Bungie stopniowo przygotowuje grę na kolejne większe zmiany i nową zawartość planowaną na nadchodzące miesiące.
